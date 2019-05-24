【公器私用】深夜偷上無人列車　德國女職員穿公司制服拍AV遭解僱

成人電影為了滿足觀眾尋求刺激的心理，不時會在戶外或公眾地方拍攝。德國鐵路（DB）一名33歲女驗票員，早前在深夜一輛無人火車上與一名男子拍攝成人電影，片中穿制服的她更用鞭子抽打對方，事件曝光後女職員堅持那是「私人事件」，鐵路局不接受解釋並解僱她。

該名33歲德國鐵路女職員特蕾莎〈Teresa W〉在成人電影中扮演女主角，「懲罰」那個逃票的男乘客。（影片截圖）

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該名33歲德國鐵路女職員特蕾莎〈Teresa W〉在成人電影中扮演女主角，「懲罰」那個逃票的男乘客。影片中她告訴男子，「我可愛的小朋友，我抓到你了，現在我要向你展示，我怎麼對付沒有買票上車的乘客，拉下你的褲子，我想看到你的屁股」，並揮舞着鞭子要抽打對方。

據了解，影片是在德國東部薩克森-安哈特邦〈Saxony-Anhalt〉的一輛火車拍攝，影片其後被發布到色情網站上，標題為「火車上逃票」。事件曝光後，特蕾莎堅持影片是她的「私人事件」，不需要僱主的許可。

特蕾莎要求男子除褲，並揮舞着鞭子要抽打對方。（影片截圖）

最後特蕾莎仍被德國鐵路公司解僱。鐵路公司發言人表示，不會以任何方式容忍其行為，並對此給予最強烈的譴責。工作人員不得將制服、設備或列車任何空間用於私人或商業用途，公司進一步調查事件。

（每日郵報）