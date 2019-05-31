【極邪惡】印尼KFC推「只有皮的炸雞」 網民：太便宜超想吃！

提起「邪惡」食物，炸雞必定榜上有名，正當網民常常討論及分享熱門炸雞店時，印尼肯德基（KFC）近日推出比一般炸雞更邪惡的炸雞皮小食。消息一出即引起當地網民哄動，不少人都表示「好想試」，而最令人驚喜的是，該款「只有皮的炸雞」售價為13,636印尼盾，換算成港幣只是7.5元，親民價格令網民亦大呼吸引。

印尼肯德基近日推出了一款炸雞皮小食，引起當地網民熱烈討論。（ig「kfcindonesia」截圖）

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吃貨們常說：「食炸雞唔食皮不如咪食」雞皮是炸雞的靈魂，印尼肯德基近日推出的炸雞皮小食相信可以滿足一眾吃貨的慾望。根據KFC印尼官方instagram帳戶的資料，炸雞皮小食將於雅加達6家分店率先發售，售價為每份13,636印尼盾，換算成港幣僅是7.5元。



消息一出即引起當地網民熱烈討論，紛紛留言指看過帖文便決定要一試，「啤酒準備好了」、「真的很適合買來邊看電視邊吃……」、「拜託快上市啊」。很多國外網民看到價錢亦大為驚喜，不過只能抱怨「有得睇冇得食」。

小食廣告一出即引起當地網民哄動，不少人都表示「好想試」。（ig「kfcindonesia」截圖）

印尼吃貨們打卡照：

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炸雞皮在印尼正式發售後，當地網民即於社交帳戶貼相打卡，可見一份炸雞皮有近十塊，每塊都炸至金黃色，非常吸引。有網民更大方分享食評，形容雞皮「超乎預期的好吃……多汁爽口」、「太好吃了我上癮啦」，又稱看到不少人排隊購買，幾乎斷市，「超多民眾排隊買，現在幾乎賣光光」。

（綜合）