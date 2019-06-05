【嚇死人咩】走廊曬衫驚變女子上吊？　網民驚完再笑：角度好重要

角度真的很重要！不只是拍照時要注意，原來晾衫也要。多個facebook群組近日熱傳相片，一單位走廊門外看似有一名女子上吊，乍看非常驚嚇，然而仔細觀察就會發現「上吊女子」其實是由數件晾起的衣服組成的錯覺，網民獲知真相大笑：「夜晚見到真係嚇死，好彩我無呢啲鄰居」。

多個facebook群組近日熱傳相片，一單位走廊門外看似有一名女子上吊，近看就會發現「上吊女子」其實是由數件晾起的衣服組成的錯覺。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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多個fb群組瘋傳數張相片，顯示一大廈走廊出現一個疑似長髮女子上吊的景象，遠看相片內的「女子」留有黑長髮，穿白色衣服及黑色裙，懸吊於走廊天花上，看起來非常恐怖。

不過當相片轉為近鏡時，真相便立即浮現，原來「上吊女子」並非真人，只是數件晾於走廊的衣服，相中更有貼心註解，畫出了長褲、T恤及連身長裙的排位，顯示「女子」是如何形成的。

網民看過相片都先驚後笑，直指首次看到相片時均「畀佢嚇一嚇」，笑言是「很有藝術的恐怖」，亦有人質疑掛衫的人是刻意嚇人，「有心咁做嚇人？」，不過大部分網民都認為只是角度形成的有趣畫面，開玩笑指「如果咁都畀你見到啲唔應該見到嘅嘢，整定啦」，「下次真係見到，當係衫就唔驚」。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）