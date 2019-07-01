【熱評】派喜帖怕得罪人？　網紅律師神比喻：請把婚宴當諾亞方舟

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

施主，先恭喜你即將進入一段新關係，往後你還有很多問題要煩惱，這只是開場的小菜而已，婚姻裡將會有更多刺激的事情等著你來挑戰。不過，關於邀請誰來參加婚禮這件事，因為我對於離婚比較有經驗，還是可以給你一些建議的。

首先，問問自己為什麼要舉辦婚禮？因為父母要求，還是自己想辦。婚禮就像是一場成果發表會，只是主角是誰不確定而已。當然，你肯定會說主角是你們，但是你確定嗎？再問你一次，你為什麼要辦婚禮？難道不能登記結婚就好，一定要踐行這句話：「新婚有三吵：婚紗、婚禮、蜜月好」？

婚禮目的何在？

婚禮，如果是因為父母認為應該昭告天下，不能偷偷摸摸，畢竟是一場「父母養你這麼大，總要看看你披上婚紗的模樣」的發表會，那麼其實你沒有太多選擇。不就是父母的換帖會、姊妹淘、三姑六婆九姨媽、叔公大伯四姨丈的聚會嗎？三十桌裡，大概會有二十八桌是他們的，你就不必煩惱了。反正爸媽會幫你找到所有不認識、不熟識、不相識的親戚朋友鄰居們來觀看你「小時候我抱過、現在竟然長這麼大了」的樣子。你可以選的，當然就是非常要好的同事、現在還聯絡的小學同學、每天陪你聊天的閨中密友，以及歷任無緣的前男友們。畢竟只有十個人可以選，你的選擇相對就小了。

律師呂秋遠叫女事主先思考辨婚宴目的何在？後才擬定賓客範圍要涵蓋哪些人。圖為喜帖示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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但是，如果是你自己的成果發表會，那麼你先得詢問爸媽，他們想要邀請誰，如果你的自主性夠高，還可以限定他們邀請的桌數，不這麼熟識的親戚就別來了。接著，就是控制自己的桌數。這時候我就要請教你一個問題了：請問，如果世界要滅亡了，你只能邀請三百人上諾亞方舟，你會找誰上船？

三百人而已，你覺得到底是誰，有資格可以跟你一起迎向新世界？而且男女雙方，只能各邀請一百五十人。這時候就簡單了，你應該不會想要邀請每天罵你的經理、跟你不熟的隔壁桌同事、沒講過幾句話的大學同學，還有，臉書上按讚的朋友。你應該會想要找的人，就是陪你一起歡笑、哭泣、憤怒的好朋友，請問，這樣的人有幾個？

婚禮不是用來討好別人

如果統計以後，只有二十個人，那就二桌也可以。基本上，你的婚禮，就是你的諾亞方舟，你為什麼要讓不熟的人上船？只為了收船票的費用？那倒也不必，因為他們不一定想上船。對於他們而言，其實你是不是結婚，對他們可能一點重要性也沒有，何必讓他們浪費一個晚上的時間，參與你的盛會？他們或許會在離去時給你一個微笑，但是你在心裡卻暗暗叫苦，因為不知道這些人叫什麼名字。

呂秋遠續指，女事主與其煩惱會否得罪賓客、讓別人開心，不如先考慮自己對婚禮的看法，優先讓自己快樂。圖為示意圖。（《單身男女2》劇照）

如果只能撥一通電話，你會撥給誰？

這位施主，婚禮不是用來討好別人的，而是用來討好自己的。如果你心裡想的，全都是如何不得罪人、如何讓別人開心，那麼你往後的日子會很難過。結婚以後，生活是過給自己看的，而不是要給其他人羨慕的。更何況，如果你邀請的不想來，那是你咎由自取；如果你沒邀請的想來，那是他自作多情，為什麼不以你自己的想法為主就好呢？

婚姻也是如此，未來即使要妥協、要讓步，也千萬別忘了優先讓自己快樂，好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）