4少女沙田站月台開餐踎地食壽司　網民斥：完全無港鐵職員阻止

影后葉德嫻早前於宣傳片中鬧爆交通公具上的無品乘客，引起市民共鳴，不過缺德行為似乎未有因宣傳而逐漸減少。有網民今早乘搭東鐵，於沙田站月台目擊4名年輕女子蹲在月台，大模廝樣食壽司，網民指她們邊食邊笑，期間「完全冇港鐵職員阻止」。帖文引起網民討論，直斥4名女子過分，又質疑職員並無及時執法；港鐵發言人回應事件時表示，沒有收到類似事件報告。

有網民今晨乘港鐵時，於沙田站目擊4名年輕女子蹲在月台公然「大嘆」壽司。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

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該網民於facebook群組「Tai Po大埔」發文，稱今晨乘搭東鐵時，於沙田站月台目擊4名年輕女子蹲在月台食壽司，她們以行李箱充當桌子，公然打開至少兩盒壽司進食。樓主稱，當時月台上很多人候車時都看到4人「食壽司自助餐」，對方更邊食邊笑，期間「完全冇港鐵職員阻止」。

從樓主上載的相片及影片可見，4名女子將小型行李箱橫放於地上當作桌子，將壽司放於箱面上「開餐」，期間悠閒地以筷子夾起壽司進食，邊食邊聊天，其他乘客則如常等候列車。樓主稱，由於當時獨自帶着嬰兒及推着嬰兒車，未有上前勸阻幾名女子，「唯有有車就走」。

樓主稱，4名女子無視其他乘客目光，於月台公然進食。（fb群組「Tai Po大埔」截圖）

女子月台「嘆壽司」過程：

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帖文引起網民討論，不少人批評涉事女子過分，「面皮夠厚唔知醜先係好嘢，自問自己真係做唔出」，又揶揄稱「下次食埋烤肉，打邊爐」、「遲啲冬天可能燒埋嘢食𠻹」。亦有網民質疑港鐵職員沒有及時執法，「立例嚟做乜？無人執法嘅！嘥氣！」、「我喺月台飲少少水都唔畀；食少少麵包都唔畀，莫非MTR唔識聽和講普通話？」、「職員梗係唔阻止啦，都唔係香港人」。

不過，有網民則認為樓主即使帶同嬰兒外出，仍可上前勸阻幾名女子，或可向職員舉報，而非上網公審，「每個人都可以作為提醒的角色，不一定要職員，你也可以」、「一個女人仔湊住BB又要推BB車，咁你又可以影片？」。

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港鐵發言人回應事件時表示，據了解東鐵線沒有收到類似事件報告，乘客如有需要可向車站職員聯絡。發言人指，根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內進食任何食物或飲用任何飲品；職員會於站內進行廣播及張貼告示，提醒乘客入閘後不可飲食，同時會透過宣傳推廣相關訊息。

發言人續指，如職員發現類似行為，會向相關人士作出勸喻或警告，有需要時會作出檢控。

（fb群組「Tai Po大埔」）