奶奶逼未來大嫂放棄財產　人妻入門4年同遭殃　網民：無當你家人

婆媳糾紛或是世上最難解決的分歧。有台灣人妻網上發文大呻，稱老公的哥哥將結婚，但奶奶不喜歡未來大嫂，竟要求對方簽署放棄財產的文件才能結婚，就連已入門4年的她亦慘遭牽連，同被奶奶要求簽署文件，幸老公力撐。網民替人妻感到憤怒，直呼若奶奶一意孤行，「離婚協議書也可順便簽一簽」。

一名台灣人妻抱怨奶奶要求未來大嫂簽署放棄財產的文件始結婚，沒想到她也因而遭殃。（《BB來了》劇照）

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該名台灣人妻日前於fb群組「爆怨公社」發文，稱老公的哥哥正準備結婚，不過奶奶「不是很喜歡他老婆」，竟然要求未來大嫂結婚前簽署放棄所有財產的協議書，令她看着也感到相當尷尬。

不過人妻萬萬沒想到，已入門4年的她亦因而受累，奶奶竟突然要求她也簽一份，令她感到非常委屈，「我覺得嫁進來那麼久，根本也沒有覬覦過他家的財產」。她指奶奶更特別要其協議書增加一條條文，「因為我們已經結婚了，還要簽什麼個別財產」，令她氣得直呼：「煩不煩啊！」

人妻於facebook群組發文大呻，引起網民討論。（fb群組「爆怨公社」截圖）

人妻從沒想到奶奶竟突然要求她簽署放棄所有財產的協議書。（《BB來了》劇照）

帖文引起網民討論，不少人替人妻感不值，直指其奶奶野蠻，認為如對方堅持要她簽署協議書，「離婚協議書也可順便簽一簽」，「你也可以叫婆婆簽放棄撫養，等他們老了，你沒有撫養公婆的義務」，「是多少財產啦，幾個億？撇開多少不說，這是感覺問題，當媳婦是什麼啊？說的好像嫁進去就是等分財產？」

有網民建議人妻將事件告訴丈夫，她其後稱老公得知事件後霸氣「爆粗」，叫她「不爽不要簽」。（《BB來了》劇照）

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有網民提醒有關協議書對女方非常不利，猶如不平等條約，建議人妻將事件告訴丈夫，「逼人簽這樣的書約，基本上就是不把對方當家人看，不把別人的無形付出放在眼裏」，「如果這種情形老公沒跳出來捍衛妳的話，就給簽吧！連帶離婚協議書一起簽一簽」。

人妻其後透露，指老公得知事件後霸氣「爆粗」，叫她「不爽不要簽」，雖然認證老公是神隊友，但人妻仍怒氣難下，續指「如果我老公外遇的話，（簽協議書）對我一點保障都沒有」。

（fb群組「爆怨公社」）