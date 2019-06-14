政府推動修訂《逃犯條例》，引起極大爭議，勢造成社會嚴重撕裂，有商舖響應呼籲罷市，亦有老闆發言撐修例，引起網民反彈。網上商店士多Ztore創辦人之一凌俊傑日前在facebook發文，指修例並無問題跟足聯合國指引，又認為中國不會濫用條例，引起網民不滿，有人起底後發現向以本土情懷打響名號的士多原來有中資背景，引起網民揚言罷買。 事隔一天，士多官方fb專頁發聲明反駁凌俊傑，直斥「你老闆，我唔同意喎」，又指老闆看法不代表員工及士多，惟網民不受落，「 呢個時候戴頭盔解釋已太遲」。

事隔一日，士多fb專頁發文直斥「你老闆，我唔同意喎！」（fb「士多Ztore」截圖）

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士多Ztore創辦人之一凌俊傑（Clarence Ling）日前在個人facebook專頁發文回應反修例示威，認為有小部分人「有心搞事」，希望大家能理性些，不要令更多人受傷。他指，修例並無問題，亦跟足聯合國指引，美國亦有向中國移交逃犯，只是名字不同，又稱大部分是被傳媒製造的恐懼影響。

凌俊傑認為，內地政府不會濫用條例，因這對國家統一無幫助，又反問「香港將會變成逃犯天堂真係冇感覺？」他在文末又動之以情，指自己今日回金鐘辦公室時都聞到催淚彈的氣味，「辛苦咗幾個鐘，唔希望大家有事」。

士多Ztore創辦人之一凌俊傑日前在個人facebook專頁發文回應反修例示威。（fb截圖）

文章隨即引起反修例的網民反彈，認為年輕人激烈示威時，他還說「修例其實係冇問題」，指口吻如內地親中人士一樣，有人翻查資料後發現士多原來有中資背景，直言感覺被騙，「之前見你咁本土先用，得了以後唔會再用」。凌俊傑事後疑似已刪除文章。

事隔一日，士多fb專頁發文直斥「你老闆，我唔同意喎！」指前日公司很多員工都沒有返工，亦有人如常工作，認為公司內每個人都可以用各自方法表達自己的睇法，不論支持、反對還是無意見，都可以在士多共存。帖文又指3個老闆之間及伙計之間各有睇法，「沒有誰怕誰，誰follow誰」，小編這位老闆直言「你係出糧畀我，但你嘅睇法唔代表我，亦唔代表士多」，並指「士多同香港一樣，沒有單一，只有多元」。

不過這則帖文換來只有大量網民冷淡回應「再見和多謝」，又批評這根本是公關災難，「呢個時候戴頭盔解釋已太遲」，亦有人認為「ztore唔係個個都好似老細（之一）咁，但我真係一蚊都唔想畀佢賺」。有網民則笑言「都係得103萬人反修例，仲有600萬人同你買嘢呀」。

除了士多，不少餐廳都在這場修例風暴中出事，其中紅磡冰室被指有個別員工在工作期間批評示威者是暴徒，引起食客不滿，冰室事後發聲明指，公司不存在任何政治立場，同時尊重各人不同意見立場，但員工在工作時間公然討論，亦覺不妥當，已即時發出內部指引，要求員工專心服務質素。

大埔紅橋餐廳則同樣被食客網上撰文，指員工一見客人着黑衣即叫對方「食飽好去打卡」，語氣挑釁令其氣得離開，事後老闆急發聲明，自稱同樣反修例並譴責員工，不少街坊網民同樣表明不會再幫襯。