「牠曾躺這裏，被愛過」　日本貓咪離世主人放相如仍在　網民泛淚

每個相遇都是奇蹟，即使命運分開彼此，心中依舊留有牠的一席地。近日有日本藝術家在街上經過，發現有主人為紀念離世的貓，將其照片放在布團上，把位置留給不在的牠，大受感動下拍照上傳至Twitter，不少網民認出該貓，紛紛分享牠生前坐在窗邊的相片，並留言悼念：「謝謝你一直治癒我們」。

日本藝術家「伊東宣明」發現有主人為紀念離世的貓，將其照片放在布團上。（Twitter「nobuaki_Itoh」圖片）

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從日本藝術家「伊東宣明」上傳的相片中可見，玻璃窗內的貓照片靜靜放在咕𠱸上，相中的牠正從容地透過玻璃享受陽光，令他感慨留言：「牠曾在這裏，曾被愛過」。

不少網民認出該貓，表示常在玻璃窗前見到牠。（Twitter「nobuaki_Itoh」圖片）

帖子獲逾10萬個讚好，不少網民認出相中的貓，都表示曾經過時看過牠，「牠就住在我打工會經過的附近，每次放工總會看到牠，在窗邊休息的樣子治癒了我」。不少人分享不經意拍到牠的相片，拼湊出牠的生活痕跡，猶如牠仍在生一樣，令不少網民感動。

網民分享牠生前的照片。（Twitter「nobuaki_Itoh」圖片）

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有人留言悼念，「在另一邊也要平安」、「遇上這樣的主人，真好呢」、「睡覺得姿勢很治癒，慢慢睡吧…」；有人則表示，相片令他想起家中已去世的貓咪，同樣喜歡睡在布團上，縱使不在仍會永遠記得牠。

（Twitter「nobuaki_Itoh」）