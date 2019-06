【逃犯條例】《Sing Hallelujah to the Lord》X佛經　洗腦歌進化

立法會原定上周三(12日)就修訂《逃犯條例》進行二讀,大批市民罷工罷課,最終演變成警民衝突,引起全球關注,當中不少宗教團體亦罕有公開表態,有基督教團體曾在金鐘唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》至天亮,意圖「淨化」警員,聖詩更成為反逃犯條例集會的「主題曲」,而佛教團體亦舉行念經活動,似乎不同宗教也為同一目標努力。有網民有見及此,竟想到將《Sing Hallelujah to the Lord》跟佛經結合,創作新歌《We Connect》,有網民更形容今次是宗教大團結,「音樂《聖☆哥傳》!」

一眾基督徒和天主教徒自發到金鐘不同地方唱聖詩,令一首《Sing Hallelujah to the Lord》(讚美主)縈繞不去。(楊榮飛攝)

facebook專頁「高登音樂台」日前上載網民創作的新歌《We Connect》,原曲為《念佛經之六字二音》,將聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》配上佛經旋律,全曲只有一句歌詞「Sing Hallelujah to the Lord」,並以超慢速度唱出,令人聽後心境平靜,但假如無耐性,似乎難以聽罷全首3分50分的新歌。

新歌一出,即引起近7000個網民讚好,形容今次是宗教大團結,「佛經中有聖詩聖詩中有佛經」、「音樂《聖☆哥傳》」,坦言新歌可以提名諾貝爾和平獎,又指兩個宗教結合,「乜鬼都治到」。

(fb專頁「高登音樂台」)