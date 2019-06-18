【逃犯條例】《Sing Hallelujah to the Lord》X佛經　洗腦歌進化

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立法會原定上周三（12日）就修訂《逃犯條例》進行二讀，大批市民罷工罷課，最終演變成警民衝突，引起全球關注，當中不少宗教團體亦罕有公開表態，有基督教團體曾在金鐘唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》至天亮，意圖「淨化」警員，聖詩更成為反逃犯條例集會的「主題曲」，而佛教團體亦舉行念經活動，似乎不同宗教也為同一目標努力。有網民有見及此，竟想到將《Sing Hallelujah to the Lord》跟佛經結合，創作新歌《We Connect》，有網民更形容今次是宗教大團結，「音樂《聖☆哥傳》！」

一眾基督徒和天主教徒自發到金鐘不同地方唱聖詩，令一首《Sing Hallelujah to the Lord》（讚美主）縈繞不去。（楊榮飛攝）

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facebook專頁「高登音樂台」日前上載網民創作的新歌《We Connect》，原曲為《念佛經之六字二音》，將聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》配上佛經旋律，全曲只有一句歌詞「Sing Hallelujah to the Lord」，並以超慢速度唱出，令人聽後心境平靜，但假如無耐性，似乎難以聽罷全首3分50分的新歌。

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新歌一出，即引起近7000個網民讚好，形容今次是宗教大團結，「佛經中有聖詩聖詩中有佛經」、「音樂《聖☆哥傳》」，坦言新歌可以提名諾貝爾和平獎，又指兩個宗教結合，「乜鬼都治到」。

（fb專頁「高登音樂台」）

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