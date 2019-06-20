特首林鄭月娥只暫緩《逃犯條例》修訂，致周日出現200萬人上街，人潮擠出政府總部對出的夏慤道，令巴士汽車被困。一眾和平示威人士即時自發讓路，出現令人震撼的「渡紅海」情況，有巴士乘客拍下車內看出去的盛況並放上網，引述巴士司機情緒興奮，稱「張學友都無我咁受歡迎」。

有網民分享616遊行的短片，指從巴士內看出去「渡紅海」，畫面一樣感動。（fb群組「North District 北區」短片截圖）

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據網民在fb群組「North District 北區」上載的短片，可見一名相信是城巴的司機，正在開巴士穿過夏慤道由人群組成的紅海，當時人群不斷發出歡呼及拍手掌，更向司機打招呼，場面十分和平。司機更打開車窗，高興地不斷向人群說拜拜。

↓↓↓ 616遊行期間，市民亦曾讓路給救護車及自發清理垃圾 ↓↓↓

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樓主提到，從巴士內部看出去「完全見唔到暴徒」，又笑指「巴士司機受盡沿途市民歡呼！表現極度亢奮！完全沉醉在歡呼聲中」，引述司機稱「張學友都無我咁受歡迎」。網民觀看短片之後，都表示覺得十分感動，直言「開始覺得其實做香港人都真係好似唔錯」。

巴士司機表示張學友都冇佢咁受歡迎....巴士司機視角完全見唔到暴徒.....從片段所見巴士司機受盡沿途市民歡呼！表現極度亢奮！完全沉醉在歡呼聲中。嘿嘿嘿！ 警方如果希望得到市民既專重,請由基本做起,出示委任証. 由 Alan Law 發佈於 2019年6月18日星期二