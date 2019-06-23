台整形醫生做手術　播慢歌被嫌老土　改快歌超後悔：恐瘋狂滲血

有些醫生手術時，會放點音樂以紓緩手術室內醫護人員和病人的緊張心情。台灣一名整形醫生在網上發文，表示某天做鼻部整型手術時，病人處於完全清醒狀態，於是他便播放抒情歌，不料竟被男病人嘲笑：「好娘喔！」於是他馬上改播五月天的快歌《軋車》，沒想到病人的身體即時出現激烈反應，有機會出現瘋狂滲血情況，嚇得醫生趕緊換回慢歌。

台灣醫生許瑞賢手術時放了一些抒情歌曲，卻被男病人笑指「歌曲都好娘」。（許瑞賢fb圖片）

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該名鼻整形醫生許瑞賢在facebook專頁中分享趣事，表示一次在替患「鼻中隔彎曲」的25歲男患者進行矯正手術時，患者是處於完全清醒的狀態接受手術，可以清楚地聽到鼻中隔軟骨和硬骨發出「咔咔喀」的聲音，加上當時眼睛被蒙住，令患者更加緊張，為了緩解患者的不安，便放點音樂減輕其焦慮感。



手術中到底要放哪種音樂成了一道難題，許瑞賢當時放了一些女歌手的抒情歌曲，如梁靜茹的《勇氣》、《會呼吸的痛》和張惠妹、楊丞琳等人的慢歌。想不到手術到一半時，該名25歲的男病人竟開聲說：「許醫師，你的歌曲都好娘喔！」

台灣醫生許瑞賢指在內視鏡中看到改放快高後，男生「鼻腔豐富的微血管會隨著我們的音樂節奏，就好像觀光景點的噴泉表演一樣，開始翩然起舞…」，他其後立即播回慢歌。（許瑞賢fb圖片）

男病人的嫌棄，令許醫生大受打擊，於是停下手術，並請人「把天團五月天搬出來」，原本安靜、優美的曲調，換成五月天激烈、高昂的快歌《軋車》，手術室的氣氛瞬間轉變得激烈。

歌曲播了一會，許醫生就知道不該換音樂了，因為他在內視鏡中看到改放快歌後，男生「鼻腔豐富的微血管會隨著我們的音樂節奏，就好像觀光景點的噴泉表演一樣，開始翩然起舞…」。許瑞賢指雖然情況有點誇大，但血壓上升，的確容易造成傷口瘋狂滲血，所以下一首歌又換回梁靜茹了。