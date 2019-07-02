聽媽媽話轉行就是「孝順」？　呂秋遠：要聽誰的，取決於你自己

嗨 呂律師你好，我看了你很多文章。尤其是談論對父母孝順的話題，我感觸很深。在這有個問題，希望有機會得到你公開的文章回應。 我媽媽老是跟我談孝順，前提也永遠是要我轉換行業，每個時期都會有不同行業要我去轉行。我今年30歲了，不算有任何特別成就，也是在今年我認知到我受這洗腦般影響很深，導致現在的狀況，而現在我抓著最後的起步日子，為自己開始前進衝刺。無法接受她的任何「溝通」。她昨日因此而問了我一句，你成功了嗎？ 她認定我現在的一切，都是因為沒有聽從她的想法。直到現在，她還是要我轉行，無止盡洗腦般的在我耳邊說，要我幫她做生意，要我聽從她的話才是孝順的子女該做的事。我目前無法認同，屬於逃離模式。所以想求助於你的分析跟你探討以下的話題： 第一，你怎麼看待孝順呢？又是如何定義、或是如何重新定義在台灣社會呢？第二，對於負面洗腦般影響孩子的父母該如何是好？

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位姑娘，其實我跟你媽的看法一樣，你根本沒有聽你媽的話，所以才會導致現在的情況。為什麼？因為如果你真的依照他的方式活下去，那麼她就不會無止盡的要你聽她的話轉行。你還是按照你的方式過你的生活，才會導致你現在「不算有特別成就」。

但是，你媽的洗腦，對你到底有沒有影響？當然有。因為她嘗試要控制你的人生，從小到大，她幫你決定你要的學校，建議你該去的行業，或者是要你協助她做生意。簡單來說，你為她而活，因為她有自己的成功定義。她的成功定義是什麼呢？

聽她的成功，才是成功。沒有她的成功，都是失敗。所以，答案很清楚了，她問你成功了嗎？事實上是認為，你根本沒有成功，因為沒有她。不論你做了多少，你就是失敗的。而這樣的心態，當然已經影響了你所有的人生選擇，而導致你做什麼事都沒有自信，做什麼事都必須忍受她的奚落。

台灣律師呂秋遠指，如果女事主聽從媽媽去轉行，那麼即使後來做成甚麼大事，也不是屬於自己的成功。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

「成功」是她的，不是你的

所以，聽她的話會成功嗎？未必，但為她而活的成功，本身肯定就是一種失敗，因為就算做出了什麼大事，那也是她的成功，不是你的，你只是她的工具而已。這麼說好了，孩子的失敗成功，關爸媽什麼事呢？

爸媽不是就希望孩子能夠有「不傷害自己與別人的快樂人生」而已嗎？怎麼會牽扯到成功與失敗呢？

爸媽跟孩子說，你要從小補習，為了成績好。成績好，就會有好的工作。有了好的工作，就會有好的家庭。有了好的家庭，就會有好的人生。為此，爸媽會給孩子不能反抗的「建議」、要孩子按照他安排的路線去走。不論孩子是不是快樂，爸媽要的成功，就是孩子使命必達的未來。爸媽拿著遙控器，控制孩子的人生，所有的理由都是「為你好」。

有些孩子，出櫃就得面對爸媽無情的辱罵，就像不是自己生的一樣。他們是愛，還是控制，我們不是很清楚嗎？

呂秋遠續指，孝順是因為愛父母，願意為他們做一些事，但不用事事聽從，更多要考慮到自己的想法。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

可以選擇不用當媽寶

所以，你終於要起步，這是好事。但並非你終於不要按照她的路線去走，因為你本來就沒有。而是你得要開始有信心拒絕她給你的洗腦，而且有獨立的判斷能力。從頭到尾，你就是受困於孝順的情緒勒索中，不斷的把她的話放在心上，卻又不願意往她指引的方向走，所以始終搖擺不定的走在鋼索上。從這樣的觀點來看，你的問題就很簡單了：

什麼是孝順？孝順應該只是愛，你愛她，所以願意為她做一些事，即使聽她的話也是因為愛。你不必什麼都聽她的話，因為你有時候也會不愛她。要不要聽誰的，一切都取決於你自己。而你應該如何面對這樣的父母呢？

你為何要面對她？都成年人了，解決不了問題，逃總可以吧！你可以選擇不用當媽寶，這是一件多麼幸福的事情呢！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）