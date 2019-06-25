貨車疑擋斜路起爭執　輪椅男阻開車　女司機作勢擲雪糕筒惹熱議

傷殘人士外出時經常要倚靠無障礙設施，如果設施被擋住或濫用，將為他們帶來不便。網上近日流傳短片，指前日（23日）下午一輛輕型貨車停泊於元朗時，疑阻擋到通往行人路的斜路，引起兩名輪椅人士不滿，將輪椅停於車前阻擋開車。

網上近日流傳一段疑於前日發生爭執片段，一名女司機疑因交通問題拿起地上的雪糕筒作勢擲向兩名使用電動輪椅的男子。（fb群組「馬路的事討論區」截圖）

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輕型貨車女司機見狀大感不滿，大聲喝罵兩名輪椅人士，更一度拿起地上的雪糕筒作勢擲向他們。片段被途經市民拍下，引起網民熱議，有人質疑事件「有前傳」，估計不只是阻路才引起爭執。

有網民前日下午於facebook群組「馬路的事討論區」發文，稱當日行經元朗建德街時，看見一名輕型貨車女司機與兩名使用電動輪椅的男子發生爭執。從網民上載的短片可見，兩名男子以輪椅擋於貨車車頭，女司機見狀不滿下車，拾

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女子上車前再激動稱：「我唔係拗唔贏你呀！話畀你聽，我有嘢做，唔係驚你！」她之後多次叫兩名男子讓開，然後上車準備離去，而男子則再次駛到車頭前疑想阻塞貨車離開。

短片引起網民熱議，不少人質疑事件因貨車阻擋斜路，令兩名使用輪椅的男子無法回到行人路而引起，「其實呢個情況，表面睇你都叫做四肢健全，揸車就讓下人啦，條路係得咁大，無話邊個行先就係啱」。

亦有網民認為事件應還有「前傳」，估計雙方早已結怨，片段中的情況只是後續，不過眾人都批評女司機無論如何亦不應擲雪糕筒，「姑勿論誰是誰非，好人好者可讓咪讓囉，何必要動手掉雪糕筒又鬧人，自己車上仲要有小朋友」，「我唔肯定兩部輪椅本身係咪有問題但係依部貨車一定有問題！可能兩個都衰都唔出奇㗎」。

（fb群組「馬路的事討論區」）