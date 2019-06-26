【國王的炒飯】超市賣10蚊揚州炒飯只得白飯　網民：啲揚州呢？

香港百物騰貴，對「長期糧尾」的小市民來說超市特價貨品絕對是恩物。有網民近日於facebook上載相片，表示於百佳超市購物時發現一盒定價10港元的「揚州炒飯」，但她仔細一看，盒內只有白飯，令她大感驚訝。不少網民笑稱：「嘩，好多餸呀！」、「揚州炒飯走揚州。」

相中可見，「揚州炒飯」的售價是10港元，但實盒內卻只是平平無奇的白飯。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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該網民於fb群組「PLAY HARD 玩硬」上載相片，表示近日到百佳超市購物時看見一盒「冇饀料嘅楊州炒飯」。相中可見，「揚州炒飯」的售價是10港元，但實盒內卻只是平平無奇的白飯，不見「揚州炒飯」常見的材料如叉燒、蝦仁、雞蛋等，讓樓主大感詫異：「冇饀料嘅揚州炒飯，以$10跳樓價益街坊。」

不少網民留言熱烈討論，他們笑言此情況猶如國王的新衣，「喺楊州度炒既白飯」、「白飯都要10蚊」、「說好的揚州呢」、「嘩，真係窮人恩物」，更有人笑說是「國王的炒飯」，更是「心中有餸」的境界。有網民更稱：「佢應該係話，啲飯要嚟做揚洲炒飯，叫你返去自己炒。」、「揚州係咪擺咗喺底」、「畀我就唔買啦」。

有網民亦於其他超市見到一盒售價70元的白飯。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

網民紛紛留言↓↓

有網民亦指於其他超市見到類似包裝的白飯，但標籤上的價格為70港元，其他網民認為售價太昂貴，「點買呀」、「一定係靚米，除非唔係」。《香港01》已向相關超市查詢，正等候回覆。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）