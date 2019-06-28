齊唱Hallelujah！日電影《耶穌真係落咗嚟》7月上映　網民：靚抽

「叫你耶穌嚟見我！」6月12日發起的《逃犯條例》示威釀成警民衝突，有牧師事後憶述遭到警員挑釁，被要求「叫耶穌落嚟」，此番言論隨即引起網上熱議。不過警員的「心願」有望於7月實現，日本電影《耶穌真係落咗嚟》（Jesus）即將在7月中上映，雖然內容與警民衝突無關，但電影的香港譯名令經歷過612的港人瞬間有共鳴，有網民盛讚負責改戲名的朋友緊貼時事，更笑言「機會嚟啦！警察包場睇？」。

香港版不論譯名和海報也很有心思。（《耶穌真係落咗嚟》電影海報）

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《耶穌真係落咗嚟》劇照 + 劇情簡介

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百老匯院線昨日（27日）公布，日本電影《耶穌真係落咗嚟》將在7月18日在港上映，這別具心思的名字已令網民瘋狂讚好。電影由日本21歲天才導演奧山大史執導，曾勇奪西班牙聖塞巴斯蒂安電影節最佳新導演，日本著名導演岩井俊二和是枝裕和都推薦。

故事講述主角小男孩搬到東京鄉郊生活，沒有宗教信仰卻被送入基督教學校讀書，要適應新環境之際，「小耶穌」突然出現在他眼前，並成為了玩伴，更讓他達成願望，但男孩唯一好友遇上車禍去世，男孩的世界出現翻天覆地的變化，他對宗教信仰漸漸感到疑惑，對神的信任充滿懷疑。

其實電影的日文原名為《僕はイエス様が嫌い》，意思為「我討厭耶穌」，並曾在3月香港國際電影節上映，當時香港譯名是《小小小耶穌》，發行商今次7月上映則特別花心思，以電影名稱呼應警員的「號召」，改名為《耶穌真係落咗嚟》，果然是有求必應。電影海報的宣傳口號更是「7月18日 Sing Hallelujah」。

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電影譯名隨即引起網民共鳴，大讚「靚抽」、「改名的藝術」，更指「因為個名一定會睇！」，有網民亦標籤香港警察facebook專頁，「畀你哋恨到啦，包場啦」，有人則笑言在開場前後是否要唱主題曲《Sing Hallelujah to the Lord》，有網民就指期待下一齣電影改名為《唔好搞我後面》。