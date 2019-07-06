真實版《富貴貓》！白貓取名「公爵夫人」　誕小貓毛色與電影一樣

許多貓奴都是迪士尼動畫《富貴貓》的粉絲，美國一名貓奴去年領養了一隻白色貓主子，決定以電影白貓媽媽的名字「公爵夫人」（Duchess）命名，未料此名字極度貼切，白貓其後接連誕下一隻小黑貓、兩隻小白貓及一隻小啡花貓，跟《富貴貓》中三隻小貓的毛色一模一樣！貓奴當然順理成章，為小貓們分別按動畫中的名字取名。

貓奴雪比於2018年領養了一隻白貓，取名「公爵夫人」（Duchess），沒料到牠誕下的小貓的毛色，跟電影中的小貓毛色一模一樣！（Duchess and Kittens fb圖片）

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住在美國德州的貓奴雪比（Shelby Sewell-Lopez）於2018年領養了一隻白貓，當時貓貓的健康狀態非常差，除了大量毛髮掉落，身上還有各種寄生蟲，不過牠表現冷靜，除了吸塵機外，對任何事情都無所畏懼。雪比為愛貓取名「公爵夫人」（Duchess），這既代表其傲氣，亦與《富貴貓》中白貓媽媽的名字一樣。

雪比原本以為公爵夫人已被結紮，但沒料到過了數個月，雪比在家裏衣櫃中發現異物，那些看起來像老鼠的小東西，仔細一看才知道公爵夫人生了一隻小黑貓！公爵夫人接連再生下一隻小白貓和啡色小花貓，雪比即時想起《富貴貓》的公爵夫人有三個孩子，也是黑、白和啡色小花貓，最後竟連連性別一樣，令雪比相當興奮！而最後公爵夫人共生下四隻小貓，最後一隻是白色的。

貓奴雪比於2018年領養了一隻白貓，取名「公爵夫人」（Duchess），沒料到牠誕下的小貓的毛色，跟電影中的小貓毛色一模一樣！（Duchess and Kittens fb圖片）

雪比最後將其中三隻小貓分別以電影中的小貓名字命名，啡貓是「Toulouse」，白貓是「Marie」，黑貓則是「Berlioz」，而老么小白貓則另外取名為「Blue」。雪比指，雖然Blue不是《富貴貓》中的角色名，但卻是小貓中最會撒嬌，也最愛吸引人注意。

雪比為一眾愛貓成立facebook專頁「Duchess and Kittens」，分享牠們的故事，事件令不少網民嘖嘖稱奇，留言表示「太巧合了」、「是天意」、「史上最棒的Cosplay」、「讓我一整天的心情都變好好」。

（綜合）