烏克蘭殺人犯出獄後性侵62歲親媽　母絕望報警：不當他是兒子了

烏克蘭發生一宗可怕性侵案！一名42歲的殺人犯獲釋後回到中部小村莊探望62歲母親，其母於是舉辦一個派對與朋友慶祝，可能當朋友們離開之後，他竟趁母親睡覺時施襲並性侵。他的母親被施暴後，決定大義滅親主動報警，「我不再當他是兒子了」，最終警方在附近拘捕其兒子。烏克蘭警方指，若男子強姦罪成，將再面臨最高5年監禁。

受害母親受訪時稱，不希望自己生命受威脅，所以主動報警。（ICTV新聞截圖）

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事件發生於烏克蘭中部波爾塔瓦州一條叫「Abramivka 」的村落中，42歲男子維塔利（Vitaliy）因為打死一名男子，入獄5年後獲釋並返回村落探望62歲母親納迪亞（Nadiya ）。男子回去後找來了朋友慶祝，聚會中還喝了酒。

到了晚上，來慶祝的朋友都離開，過程相安無事，母親上床睡覺。然而，幾小時後維塔利突然對母親施襲，更獸性大發性侵，母親奮力反抗不果，一度高聲呼救，可惜他們住的小村人煙稀少，沒有人聽到她的尖叫聲。

受盡兒子折磨後，母親決定大義滅親報案，最終警方在附近的田野拘捕兒子。納迪亞接受烏克蘭媒體訪問時稱，她擔心自己的生命安全，所以決定發聲，「我不想經常在家裏被強暴」，亦對兒子徹底絕望，「我不當他是兒子了」。

警方指，維塔利現時涉嫌強姦罪被捕，如罪成最高刑期為5年，案件仍在調查。該個小村只有240名居民，他們均對事件感到震驚，有村民受訪時非常擔心，稱無法相信一條寧靜小村會發生這種瘋狂事。

（綜合）