台女打邊爐驚見「牛五花」變「牛油」　店員嘲：唔食得肥下次咪叫

台灣人也愛打邊爐嘆肥牛，當地有女食客日前光顧火鍋店時要了脂肪較多的「牛五花」，但沒料到應紅白平均的肥牛，變成幾乎全雪白的「牛油」，肥膩到無人有。台女3次提出更換被拒，反被店員嘲：「不敢吃油下次就不要點！」台火只好吃完結帳，其後到店家facebook投訴，卻被批評她精神有問題，甚至稱或追究其誹謗。台女在個人fb公開事件，店家終發出道歉聲明。

台女點了牛五花，沒料到送來的卻是九成牛脂肪，肥得難以吃下。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

住在台灣新北巿的女食客在fb「爆怨公社」發帖，指自己「超愛吃火鍋和涮牛肉」，但她接受不了牛五花變成「牛油」，從其上載的相片可見，桌上的牛五花只有極小部分是紅色，其餘都是雪白的牛油。食客稱3次向店員投訴，換來的是惡言嘲諷，指「牛五花就是有很多油，不敢吃油下次就不要點！」食客稱當時已感不滿，但因家人也從事服務業，故打算息事寧人，吃完結帳離開。

網民都認為店方太離譜！

女食客指當晚與孩子同行，其後發現可能遺下孩子的物品，便再致電店方希望能代為尋找，但對方秒回沒有，追問下又反駁沒責任幫忙保管物品。事主認為店員態度惡劣，便轉到店方的fb投訴，對方批評她精神有問題，甚至稱或追究其誹謗，令她自感「原告變被告」。

女食客在fb貼圖公開事件，經網民轉貼及傳媒報道後，店家解釋牛五花本已肥瘦相間，但切出來是如何，店方卻控制不到，又指有向食客解釋寫明肉類出枱後不能退換，不明顧客為何用餐後卻變臉。至昨日，店家再在fb發出道歉聲明，並宣布推出牛五花買一送一的優惠。