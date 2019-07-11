台灣女撒嬌稱「手頭有點緊」　爸爸13字秒殺　網民：這句要學

為人父母都知道，子女突然獻殷勤，背後定有不尋常原因。一名台女近日向爸爸傳了一張手指被橡筋紮住的照片，暗示「手頭有點緊」需要對方出手相助。沒想到充滿幽默感的爸爸即以13字神回覆，令台女哭笑不得，忍不住放上載分享，網民看過對話截圖笑指爸爸反應超快，又稱要向他學習，日後以同一方法回應子女要求。

台女早前傳橡筋紮手相給爸爸暗示手頭緊，卻被爸爸神回覆秒殺。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

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該名台女昨日於fb群組「爆廢公社二館」貼出一張與爸爸對話的截圖，笑言從對話已能證明對方是自己的親爸。台女先傳了一張手指頭被橡筋紮住的照片給爸爸，問他：「看出甚麼了嗎？」但爸爸表示不明白，台女只好直接進擊，表明「手頭有點緊」，爸爸得知她的意圖，即妙回：「沒事不要賴（line，指通訊程式）。」

台女與爸爸的搞笑對話吸引大批網民讚好及留言。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

台女見計畫未能成功，只好發送一個「嘟嘴」撒嬌的貼圖，爸爸見狀竟然「出大絕」，以一句「不要說那些傷害父女感情的話」秒殺台女，令她即時認輸。台女事後解釋，其實自己並非真的「手頭緊」，只是想與爸爸開玩笑，沒想到他竟「神回覆」，遂決定與網民分享。

網民看過對話紛紛讚台女的爸爸「好可愛」，是「有智慧的老爸」，「太可愛的對話，感情很好的父女」，「果然是親女兒，兩人說話都很有創意」。亦有人笑指父母開玩笑時都喜歡以「無賴」方式回應「爸媽都這樣，說錢傷感情」；有家長級網民更笑稱要學樓主父親的回答，日後用作回覆自己子女。

（fb群組「爆廢公社二館」）