台灣街頭驚見「寧采臣」揹書生籃出遊　網民以為係穿越　真相是…

早前香港有人妻於淘寶網購買了一個電影《倩女幽魂》中男主角寧采臣常揹着的背包（又稱書生籃），聲打算用來買餸，引起網民一陣哄動。近日台灣就有網民拍到照片，指在街頭見到有人打扮成寧采臣及揹着書生籃，就像穿越時空來到現代。其後有網民分享該「寧采臣」背面的圖片，原來書生籃上掛了一個子，稱自己是在徒步環島。

台灣有網民指到街上有人打扮成寧采臣，後來才知道原來他是在徒步環島。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

上周四（4日）facebook群組「爆廢公社公開版」有網民分享圖片，可見一名男子穿上古裝，揹住書生籃走過班馬線。樓主當時大呼「我到底看了什麼？」，又問「這個是不是穿越？誰能告訴他進京趕考往哪走？」。照片引來網民熱烈討論，有人笑指自己耳邊響起了《倩女幽魂》的音樂，亦有稱：「他要找小倩啦！」

台灣有網民指到街上有人打扮成寧采臣，後來才知道原來他是在徒步環島。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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其後有網民拍到同一個人背面的照片，原來書生籃上面有一個黑底白字的牌子，上面寫有「徒步環島第1天」，原來是以寧采臣這個經典造型，打算徒步環繞台灣一圈。不少人都質疑這樣穿着「不熱嗎？」，又希望他不要過幾天後暈倒在街上。

（fb群組「爆廢公社公開版」）

香港有人妻稱購買寧采臣的書生籃用來買菜：(按圖請看↓↓↓)

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