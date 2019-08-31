摸、親、抱別人小孩無問題？　呂秋遠列10項守則：要尊重孩子

文：台灣律師 呂秋遠 有些長輩會因為以前的習慣，或是基於善意，認為其實有些溫室父母，或是降落傘父母，把自己的子女保護得太好。以前照顧孩子，還不是讓他到處跑，咬碎食物以後再餵孩子吃，不是一樣把孩子養得沒病沒痛，為什麼要這麼緊張，好像碰一下孩子就會讓孩子少塊肉一樣？畢竟有些人會想要摸摸孩子，也是基於孩子可愛，所以才會想要摸摸他。 金城武很帥，如果靠過去摸他，聽起來也不錯？

孩子長得可愛，自然吸引人想摸摸他，或是餵吃一些零食，卻未知道這有可能會為孩子帶來危險。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

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現在的問題就不是可愛，而是尊重。

1.要碰觸孩子之前，請先經過孩子與父母同意。有的人可能剛抽煙，可能剛上廁所，可能剛吃完手扒雞，可能剛拿完零錢數完鈔票，其實真的會帶來某些細菌。就算沒有細菌，應該也沒有人會想要任意被碰觸。如果路邊有個人突然過來說：「小姐你好可愛」，然後用他的手輕輕拍打你的臉，他的下場應該是警察局見，不是嗎？

2.除了父母外，任何親戚，包括爺爺奶奶、公公婆婆、大叔小姑，如果要碰觸孩子，也請先經過孩子與父母同意。孩子的親權行使人是爸媽，其他親戚都只是家庭支援系統的成員而已。孩子當然不是爸媽的財產，但是爸媽有保護教養小孩的義務與權利，其他人沒有。所以不要仗著自己是親戚，就可以觸摸小孩。

3.不要親孩子的臉，也不要捏他的臉，前者會噁心，後者會痛。孩子的臉會有很多口水，而且有的人還會順便咬一口，當作嘴邊肉，很可怕。

4.如果要對孩子拍照，請先經過孩子與父母同意。孩子與成年人一樣，也有不讓別人拍照的權利，只是他不知道開口拒絕而已。

台灣律師呂秋遠指，親戚或不知道孩子本身對某些食物過敏，故在給孩子零食前，還是先得到父母同意為佳。（示意圖，《BB來了》劇照）

5.父母如果要把孩子的出糗照或裸露照放上網路，請先經過孩子同意。這個最神奇。很多父母喜歡捉弄孩子，把孩子弄得狼狽不已，然後拍照以後讓大家嘲笑孩子。或是把孩子的上半身裸照打馬賽克放網路讓大家驚呼好可愛。難道大家不知道，照片恆久遠，網路永流傳嗎？成年以後看到自己小時候的裸照就這樣被窺視，他會覺得很開心？

6.要給孩子零食，請經過父母同意。你不會知道孩子對於什麼食物過敏。食物過敏，輕則呼吸急促、全身長疹，重則會死亡。

7.要給孩子禮物，請經過父母同意。父母可能不願意孩子沈迷於某些遊戲中。說真的，不是每個父母都會希望孩子每天看I-pad，或者是抱著絨毛玩具。

呂秋遠提醒，親友不應該介入父母管教孩子的過程，更要對孩子注意措詞，以免令對方莫名留下童年陰影。（親友示意圖，《BB來了》劇照）

8.父母在管教孩子的時候，請不要介入，如果太過份，你也只能通報警方而已。黑臉白臉，都要父母去當，不是父母以外的人可以承擔。而且，你當白臉，以後發生問題，爸媽沒辦法教，你當黑臉，憑什麼？

9.不要用恐嚇小孩的方式，例如叫警察抓你，要孩子聽話，以後孩子會莫名害怕警察。稱讚孩子可以，但請小心評論與用詞，以免弄巧成拙，例如說，「小朋友胖得很可愛」，你才胖，你全家都胖。

10.帶孩子很累，請見諒。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）