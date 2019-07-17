患罕見遺傳病不自知　健身女教練攝取過量蛋白質　毒素積聚亡

2017年，澳洲25歲健身女教練赫福德（Meegan Hefford）為了參加比賽決定嚴格控制飲食，以攝取大量蛋白質為主，豈料某日突然陷入昏迷，送院搶救不治；醫生後來發現赫福德患有「尿素循環代謝障礙」（Urea cycle disorder）的罕見遺傳疾病，自身無法將蛋白質分解產生的廢物「阿摩尼亞」排出體外，變成毒素，結果導致腦死。赫福德的母親懷特（Michelle White）表示，希望女兒的死能提醒公眾，進食高蛋白的營養補充劑時一定要多加留意。

為參賽嚴格控制飲食

赫福德生前育有兩名孩子，她一直很熱愛做運動，且很注意保持良好的身材。懷特說：「女兒即使在18歲懷孕期間也沒有放棄健身，有時會由我照顧孩子，好讓她有時間去做運動。」

赫福德的第二名孩子出世後出現產後抑鬱，醫生開藥給她，其後她的體重增加了近6公斤。赫福德因此下定決心減肥，開始接受舉重訓練，並愈來愈沉迷健身。後來赫福德打算參加健身比賽，開始嚴格控制飲食，平日多只吃紅肉、雞肉、蛋白和烚菜，加上喝蛋白奶昔來保持身段。懷特表示，當時女兒看上去很健康，雖然吃得很多，但會避免吃糖分過多的食物，故完全沒有質疑她的飲食習慣。

赫福德非常喜愛健身和做運動，而且很注意保持良好的身材。（Instagram@Meegan Hefford圖片）

邊喝蛋白奶昔邊手震

懷特憶述某日去探望赫福德，發現她邊喝蛋白奶昔邊手震，於是建議女兒不要花太多時間健身，但她沒有理會；幾日後，赫福德感到疲憊不堪，於是聽從媽媽的話在家休息，但後來赫福德被房東發現失去意識倒在睡房地板上，隨即將她送往醫院急救。

懷特說：「我聽到消息後，不停叫自己冷靜，一直嘗試不往壞處想，但醫生在三日後卻宣布她已經腦死亡，我實在想不到原來熱中於健身會有這樣的後果」。事後赫福德的家人決定將其器官捐出，遺愛人世。

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醫生指出，赫福德患有「尿素循環代謝異常」，因為飲用過多蛋白奶昔，身體卻無法分解蛋白質，導致血液中的阿摩尼亞達可致命水平，最後毒素積聚造成大腦永久性損傷。同時，醫生發現懷特和赫福德的大女兒患有該種罕見的遺傳病，約8000人中只有一人會患上。