【飛機禮儀】前座乘客長髮亂放變窗簾遮螢幕　澳男嬲爆公審惹熱議

無論乘搭甚麼交通工具，保持禮儀是常識吧。一名澳洲男子近日於facebook發文，稱乘飛機時遇到無禮乘客。他貼出相片公審一名長髮女乘客，指她將頭髮擱於頭枕後面，變成一道「窗簾」遮住後座乘客的螢幕。帖文引起熱議，不少網民批評涉事女子「無禮、自私」，亦有人認為澳男拍照公審無助事件，而且後方乘客當時正在看書，未有使用螢幕。

有網民發文稱乘飛機時見到一名女乘客將頭髮放於座位頭枕的後方，遮住後座乘客的螢幕，批評其行為自私、無禮。（fb圖片）

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該名自稱David的澳洲男子日前於facebook一個旅行群組發文，指早前乘飛機時，見到一名女乘客正戴着耳機看電影，但其一把長金髮卻放於座位頭枕的後方，猶如成為一道窗簾，完全遮掩後座乘客的螢幕，批評其行為是「令人難以置信的自私」。

有網民亦分享同樣被頭髮「屏蔽」螢幕的相片，暗示同類的無禮行為並不罕見。（fb圖片）

網民看過相片，紛紛留言批評相關女乘客非常無禮，「這就是他們不讓你帶剪刀上機的原因，我會禮貌地要求她撥走頭髮，如果她不配合，我會自行將頭髮清除，一分鐘一束」，「真遺憾飛機上不能使用剪刀，「我會將它剪到剛剛於螢幕上方」。有人亦分享一幅同樣被頭髮「屏蔽」螢幕的相片，暗示同類的無禮行為並不罕見。

有網民則持有其他看法，指出相中後座男乘客當時正在看書，質疑女乘客的頭髮即使遮住螢幕亦不會造成阻礙。亦有網民認為，David拍照公審對事件並無幫助，認為他如感到不滿，可禮貌地向該名女乘客提出，「如果放下手機跟對方交談，或許可以遇到友善的人」。

（鏡報、每日郵報）