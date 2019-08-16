爸爸以死相脅要子女還賭債　網紅律師神回：他要死，那就一路好走

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

嗨，這位施主，我很想直接說，「祝你幸福」就好。但是基於這四個字可能無法讓你睡得着覺，所以我決定用一篇長文回答你，順便教化其他人柔軟的心，避免以後有人跟你一樣身心俱疲。

我們常說，親人是無法選擇的。這句話是一種自虐的說法，因為親人固然無法選擇，但是保持距離卻是可以選擇的。親人是這樣，他們跟你有部分血緣相疊，也有些法律上的基本權利義務，但也就是這樣而已，容我解釋給你聽：

網民指爸爸沉迷賭六合彩欠下賭債，令家人身心俱疲，於是向律師呂秋遠請救如何解決。圖為示意圖。（資料圖片）

如果是父母，當他們不能維持生活的時候，可以跟兒女請求扶養費。如果是子女，未成年之前，可以跟父母請求扶養費。這類型的扶養費比較高一點。至於兄弟姊妹，如果沒有謀生能力，也不能維持生活，可以跟其他兄弟姊妹請求扶養費。這類型的扶養費，金額通常都不高。

那麼，他們欠債，要不要幫他們還？Hello？就算你是郭台銘，我也寧願你把錢拿去選總統，或者捐出來養六歲以下的兒童。他們欠債，到底關你什麼事？難道他們去借錢是因為你嗎？如果不是，那麼你為什麼要為他們承擔債務？因為他是你爸、你媽、你兄弟？喔，所以呢？你幫他們還清，好讓他們再借？

我坦白的跟你說，這就叫做親情勒索。爸媽養你到20歲，這是應該的，不用拿這個來說嘴。難道媽媽懷孕的時候，想的不是愛你，而是「這寶貝肥滋滋的好可愛，長大以後，就可以跟他借錢了，呵呵呵」？或者是爸爸沒戴保險套的時候，想的竟然是「我忍不住了，我的孩子以後可以賺很多錢讓我衣食無缺」。拜託！他們把你生下來，當然不是想這個，多數人懷孕生子，是因為不小心、或者是因為愛，但應該不是想到，把這頭牛養大，以後就有很多牛奶可以喝。反正父母就是得養你到20歲，而父母老去，如果沒錢養自己，你也就得養他們，這就是法律規定。其他的都是多的，朕沒給的，你不能要，也不該要。

呂秋遠律師指不應被親人情緒勒索，對不合理的要求是一次都不可以幫忙。（資料圖片

所以，爸爸欠賭債，揚言你們不幫他還，他就要去錢莊借錢，那就去啊！他要去死，那就一路好走啊！都幾歲人了，還在那邊有的沒的。他講這些話，只是為了勒索他要的東西，而不是他真的想去錢莊借錢或是想去死。因為他知道你們在意他，所以他利用「在意」這種事情，來讓你痛苦、難過，最後達到他的目的。而種種一切都會一再循環，就像無底深淵一樣難以填滿。這種行為，跟某些人參選總統的態度有什麼不一樣？反正初選我沒過，就是不公，我就要脫黨參選。那都給你贏好了，世界都繞着你轉，大家說好不好？

親愛的施主，這叫耍賴，不叫做人。

你幫他這一次，「一定」會有第二次，因為他發現it works，所以，他下次一樣會這麼做，反正你會幫。然後你會慢慢失去自我，就像是為他而活、為他而死，他無動於衷，你刻骨銘心。最後，他的財務狀況就會扣倒你，你會像是一台壞掉的提款機，連丟到資源回收場，都嫌你佔位置，因為你已經沒有錢。對他而言，沒有錢的親人，大概就是路人。

所以，你應該怎麼做？照顧好你自己，一次都不能幫。當他尋死尋活，你就冷眼旁觀，你會覺得他就像在演一齣荒謬的喜劇。這不是冷血，而是做人的道理。人與動物的差異，就在於自我負責。你可以協助他站起來，在法律上、在精神上，但是你不能犧牲你自己的人生去當他的贊助商，因為你會失血過多而亡。

所以，面對無底深淵，你唯一能做的，就是「祝你幸福」，然後，過好自己的人生，有餘力時，去幫助願意站起來的人。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）