雲呢拿唔只食得！　日本研究：香氛有助鎮痛舒緩肌肉緊張

雲呢拿（Vanilla）除了被廣泛應用於烹飪及香氛療法，另據說亦具有放鬆效果。近日有日本研究實證， 雲呢拿萃取的香氣可以舒緩肌肉緊張，以及有鎮痛效果。期望未來可以提煉其中的成分，簡單安全地減少因壓力引起的頭痛。

雲呢拿（Vanilla）被廣泛應用於烹飪，如雪糕、甜品。（視覺中國）

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據日媒報道，日本岡山縣倉敷市川崎醫療福祉大學的研究團隊近日發表實驗成果，指這是首次有科學研究上證實雲呢拿的香氛療法對神經系統有影響，甚至具有放鬆效果。

研究團隊將20隻老鼠分成兩組，分別放置在兩個籠子中，一組吸入氣化的香草醛（可食用香料，是雲呢拿豆的香味成分），另一組則不吸入，再把牠們放上攝氏五十五度左右的加熱板，進行共8種類型的測試以研究牠們的行為。

香草醛能使老鼠變得對疼痛比較不敏感，以及有放鬆肌肉的作用。（網上圖片）

實驗顯示，吸入香草醛20分鐘後的一組老鼠，它們能比另一組忍受在加熱板上多2秒，而且對疼痛反應緩慢。此外，吸入香草醛的老鼠於金屬網握力的測試中，握力降低，肌肉鬆弛。

收割後的青綠色豆莢，還需經過一段時間及處理後才有雲呢拿的味道。(路透社)

研究團隊認為，香草醛能使老鼠變得對疼痛比較不敏感，以及有放鬆肌肉的作用。雖然香草醛應用在人類身上的效果未如老鼠，但人類與老鼠的神經系統又有許多相似之處，這個發現有助開發針對鎮痛和肌肉鬆弛的新藥。

（日本經濟新聞、山陽新聞社）