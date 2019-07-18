台警搗破「衰十一」性愛派對　男搞手竟甩難　原因令網民起哄

即使你情我願，不同地方的法例都禁止與未成年男女發生性行為。台灣新北市一名17歲少年去年邀請13歲女友人舉行性愛派對，兩人更各自邀請兩名好友參與。派對當日6人在時鐘酒店狂歡時撞正警察查牌，兩名獲邀的成年男子當場被拘捕，沒料主辦派對的少年竟因一個原因逃過刑責。

17歲台男邀請於網絡認識的13歲少女舉行性愛派對，最終竟因一個原因逃過刑責。（《性愛自修室》劇照）

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只有17歲的阿國（化名）去年透過交友程式認識13歲少女小芳（化名），兩人傾談一會後，阿國提議舉辦性愛派對，稱要幫對方「轉大人」，獲小芳一口答應，兩人更約定要各自邀請朋友參與。

至約定當日，阿國找了已成年的賴及陳姓好友，小芳則約了同歲數的閨密及其11歲妹妹赴約。6人到達時鐘酒店後，賴男即開啟成人頻道，要求小芳替他口交，同時撫摸另外兩名少女的胸部，陳男其後亦加入與小芳發生性行為，惟3女都不願讓阿國加入，令他只能在旁觀戰。

正當眾人打得火熱時，警方接獲旅館職員通報到場查牌，6人起初沒有回應，拖延十多分鐘至警員打算破門時才開門。警員在房內查獲香煙、用過的安全套等物品，當場拘捕賴男及陳男。

6人於時鐘酒店房打得火熱時，警方接獲旅館職員通報到場查牌，當場拘捕賴男及陳男。（示意圖，資料圖片）

賴及陳事後承認與3名未成年少女發生性行為遭起訴，至於派對的「搞手」阿國則因無人願意與他發生關係而逃過刑責。（資料圖片）

賴及陳事後承認與3名未成年少女發生性行為遭起訴，而3名少女亦表示全屬自願，更直言是因為好玩才應邀，「又不是第一次了，這又沒什麼大不了的」，令警員相當驚訝。

當地法院審議案件時認為，賴及陳明知少女未成年仍與她們發生性行為屬衝動之舉，惟考慮到兩人血氣方剛，思慮並未周全，而且沒有使用暴力脅迫或誘拐方式，分別判處兩人4年2個月及3年4個月監禁。至於派對的「搞手」阿國，則因為3名少女都不願與他發生關係而逃過刑責。

（自由時報）