Marvel《上氣》梁朝偉演滿大人　內地影迷網上怒罵：辱華！

Marvel於聖地牙哥動漫展公布,其首部華人英雄電影《Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings》(直譯:《上氣:十環傳奇》)中,反派「滿大人」一角由梁朝偉出演,消息傳後不少亞洲粉絲都直言十分期待,但卻同時觸怒了許多內地網民,狠批梁朝偉「辱華」,稱Marvel漫畫中,滿大人的角色就是取材自「傅滿洲」,是西方歧視的華人、「黃禍」的代表人物,「有心考慮中國粉絲的話,避嫌都不懂嗎?」、「梁朝偉想躋身國際想瘋了嗎?」。