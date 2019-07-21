Marvel《上氣》梁朝偉演滿大人　內地影迷網上怒罵：辱華！

Marvel於聖地牙哥動漫展公布，其首部華人英雄電影《Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings》（直譯：《上氣：十環傳奇》）中，反派「滿大人」一角由梁朝偉出演，消息傳後不少亞洲粉絲都直言十分期待，但卻同時觸怒了許多內地網民，狠批梁朝偉「辱華」，稱Marvel漫畫中，滿大人的角色就是取材自「傅滿洲」，是西方歧視的華人、「黃禍」的代表人物，「有心考慮中國粉絲的話，避嫌都不懂嗎？」、「梁朝偉想躋身國際想瘋了嗎？」。

Marvel 公布其首部華人英雄電影《上氣：十環傳奇》（Shang-Chi：The Legend of the Ten Rings）反派「滿大人」由梁朝偉擔演。（Twitter圖片）

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梁朝偉任角色「滿大人」消息一出，內地微博網民立即為「滿大人」是否等同辱華形象「傅滿洲」而吵翻天。一切緣頭要先由「上氣」這角色說起，他是1970年代由作家Steve Englehart與Jim Starlin所創作，當年西方國家正吹起李小龍與中國功夫的熱潮，Marvel在取得「傅滿洲」角色版權後，便創造了鄭祖，及他的兒子「上氣」這個人物，取材李小龍。在漫畫中，上氣發現他的父親其實是個惡霸後，就反抗成正義英雄。

而「傅滿洲」則是西方國家對黃種人的刻板印象，這一形象被廣泛傳播，後來更被定形為「黃禍」的擬人化形象，在19世紀極端民族主義理論下，傅滿洲成為了西方辱華觀念下的邪惡經典代表。在1980年美國華裔發動抵制傅滿洲運動時，Marvel就將部分作品中的傅滿洲改編成「滿大人」。

Marvel作品中的滿大人。（網上圖片）

不少內地網民得知梁朝偉將飾演「滿大人」這個角色後反應激烈，批評他辱華，即使有人認為漫畫設定中，上氣最終與父親決裂，並消滅了他，可以理解為隨著中國的繁榮強大，中國最終靠自己將西方偏見消滅，但許多網民仍執着於Marvel使用這個人物打入中國市場卻不懂避嫌，「滿大人的名字就是西方為了辱華編出來的，這怎麼洗？就好像漫威出了個黑人英雄叫尼哥（nigger），然後背景也是高等教育的，黑人你覺得正常嗎？」、「現在不擇手段撈錢，什麼原則」、「梁朝偉想躋身國際想瘋了」。

《上氣》主角由加拿大華裔演員劉思慕出演：

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更有網民揚言會抵制Marvel的電影，「民族尊嚴這東西，0.00001%都不能讓步的啊」。不過「滿大人」一角早於《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）電影中，以神秘恐怖分子身份出現過，不過該「滿大人」後來在戲中被揭穿只是由一個「老臨」扮演，不是真正的「滿大人」，有心水清的網民於是指出，「當年又不見大家罷看Iron Man，怎麼現在又走出來了」。

（綜合）