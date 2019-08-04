【暫停赴台個人遊】日本雜誌刊文章：日本人去台灣旅遊大好機會！

內地自8月1日起停止內地47個城市申辦赴台灣自由行簽證。台灣觀光業界曾估計，此舉會令接下來半年內地觀光客大減70萬人。不過日本產經新聞旗下一份晚報雜誌「夕刊富士」（夕刊フジ）昨日則以「中國人現在不能去台灣，正是日本人去旅遊大好機會！」為題，指因珍珠奶茶熱潮，台灣是近年日本人，特別是年輕人旅行的熱門地點，直指「如果還未決定暑假去哪兒，現在還趕得切」。

日本產經新聞旗下一份晚報雜誌「夕刊富士」（夕刊フジ）昨日刊出文章以「中國人現在不能去台灣，正是日本人去旅遊大好機會！」為題。（zakzak圖片）

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中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會自月初起停止47個城市申辦赴台灣自由行簽證。日本產經新聞旗下晚報雜誌「夕刊富士」（夕刊フジ）的網站zakzak上，出現一篇以「中國人現在不能去台灣，正是日本人去旅遊大好機會！」為題的文章，內容解釋指中國為了向台灣總統蔡英文施壓，故實施此措施。

不過筆鋒一轉，文章就指，「這對還未決定暑假去哪兒的日本人而言可能是個好消息」，因為內地客數量大減，酒店及觀光地就會寬鬆得多。

文中又引數據指，在日本人到中國及韓國旅遊的人數逐漸減少之際，台灣則不跌反升，由2013年的142萬人，上升至2017年的190萬人。當地旅行社JTB曾作問卷調查，看看當地人暑假的計劃，當中有24萬人表示有計劃想到台灣，比起上年同期增加了8.3%。

而台灣亦同時列入當地人暑假最想去的地方之一，排在夏威夷、北歐及瑞士之後，在珍珠奶茶飲食文化的熱潮之下，年輕旅客與表示會再到台灣的人數都有所增長。

旅遊記者大川原明指，台灣立場親日，治安又好，住兩晚已經可以玩得盡興，故推薦到台灣旅遊。他又指，因為中國的措施，相信酒店住宿需求減少，預期會出現減價潮。

不少日本網民都留言指「因為中國人不去所以我才想去」、「為了不讓台灣變成香港那樣，大家一起支持台灣吧」，亦有自稱住在福岡的網民指「福岡到台灣都只需要3小時左右，所以經常會去」。