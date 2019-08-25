破壞鍋、熊來襲鍋、連皮桔鍋……日本各地必試超奇特火鍋大盤點！

說起日式火鍋，大家就會馬上想起甜甜的壽喜燒，其實日本還有各種不一樣的火鍋，每一種都蘊含著日本各地的特色，有一些光聽名字就好奇的不得了的火鍋，比如破壞火鍋、熊來襲火鍋、水果鍋。

日本節目組做了一個「日本全國火鍋圖鑑」從日本的有名火鍋到無名火鍋，從極品鍋到變態鍋，應有盡有，一起看看吧。

1）北海道

首先從火鍋的出名地北海道開始說起，北海道最有名的就是「石狩鍋」。三文魚產卵冬季逆流而上到了石狩川，因此而得名，是漁夫的家常飯菜，三文魚和味噌（麵豉）簡直是絕配。

第二位就是三平汁，使用三文魚、鯡魚等北海道產的魚，用鹽和酒糟醃過後，和蔬菜一起煮。和石狩鍋不同的是三平汁是清湯，可以充分享受食材本身的鮮味。除此之外還有北海道特色的螃蟹鍋、成吉思汗烤肉鍋（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在這些美味的火鍋之間，還有一種特別的火鍋叫做破壞火鍋，難道是用錘子把火鍋砸爛？當鍋端到眼前時，發現好像和普通的海鮮味增鍋沒甚麼分別啊？（點圖看答案）↓↓↓

+ 2

睇埋日本其他地區超奇特火鍋（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 50 + 49 + 48

【本文獲「食堂物語」授權轉載，微信公眾號：jianwei2050】