18歲廣西男地鐵站內挾持女子　與警對峙2小時後被狙擊手擊斃

在地鐵站裏一男一女依偎在一起，看似十分浪漫，不過原來男子在持刀挾持該名女子，他還靠在女子的肩膀上，在她耳邊輕輕說話，警方和男子在站內對峙，突然男子情緒失控，試圖拿刀攻擊人，警方早已埋伏狙擊手，將男子一槍擊斃，救出人質。

黃男劫持女子後，將她拖到車站角落，還環抱著女子，對女子說話。（微博圖片）

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廣西一名18歲的黃姓男子，上周五（9日）下午5時，出現在南寧地鐵新民站前，沒想到他竟持刀作勢要攻擊一名經過的年輕長髮女子，黃男挾持女子後，將她拖到車站角落，還環抱着女子，對女子說話。警方接報後立刻趕到現場，並封鎖該地鐵站的出入口，與黃男展開長達2小時的對峙。

警方接報後立刻趕到現場，並封鎖該地鐵站的出入口，與黃男展開長達2小時的對峙。（微博圖片）

警方最初不斷勸解男子，不過男子沒有理會，更一邊拿刀架着女子的頸，一邊對着女子說話，而被挾持的女子則是拿着手機，氣氛相當緊張。警方為了以防萬一，早已安排狙擊手在遠方瞄準黃男，直到晚間7點多，男子突然舉起刀子，企圖傷害女子，警方立刻讓狙擊手射擊，一槍把黃男斃命，女子安全獲釋。

警方初步調查指出，受害女子跟黃男並不認識，目前還在釐清黃男犯案動機，直到當天晚間10點16分，事發的南寧地鐵新民站恢復正常運行。

案件曝光令不少網民相當驚嚇，紛紛留言「感覺人質肯定有心理陰影了」、「出門沒有安全感了」、「害怕啊，每天都要坐地鐵出門的」、「才18歲？怎麼會有這種人？」

（綜合）