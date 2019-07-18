愛兒成績差一分被奚落　越南父擸巨棍菜刀對峙　「又不能打孩子」

天下父母心，孩子受委屈怎會就手旁觀？越南有一名父親，因為愛兒在全國高中考試與鄰居的孩子相差一分，加上對方又炫耀成績，令他難過得回家哭訴。其父心疼又生氣，於是找鄰居理論，最後演變成兩名父親於街上激動地拿着巨棍及菜刀對峙的情景，幸不久後被警察阻止，無釀成傷亡。

有網民拍下事發經過，可見兩人拿着巨棍菜刀對峙。（網上圖片）

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據《中國報》報道，周一（15日）越南警方接獲一宗打架糾紛個案，指兩名男子於街上打到扭作一團，起因只是孩子考試時的一分之差。據了解，二人是鄰居關係，孩子讀同學校、同班級，平日感情要好，會一起上課下課。

近日內地全國高中考試放榜，其中一個男孩比鄰居小孩差一分，而對方又炫耀成績，便難過得回家哭訴，詎料其父不忍愛兒受委屈，一憤之下拿起巨棍，找鄰居出氣。鄰居見對方來勢洶洶，便拿菜刀自衛，變成一場街頭對峙，引來不少市民圍觀。雙方在街上對罵，又不敢真的揮下去，最後被各自老婆拿走武器，然後扭打成一團。

為兒子出氣的父親接受警察問話時解釋：「看我兒子哭得那麼傷心，我很生氣，又不能去打小孩，所以只能去打他爸了。」二人均被警察訓話，並同意和解。

（中國報）