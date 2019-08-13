父離開片刻　4歲男童連石頭被塞麻包袋　遭鄰居婆婆扔蓮花池浸死

海南一名4歲男童，被人塞入一個裝了石頭的麻包袋，扔入離家只有數百米的蓮花池中。其後，有人在池附近發現麻包袋，露出小孩的手和腳，打開發現男童，頭上還有傷痕和血跡，搶救後不治。有目擊者透露，當天看到一個同村的婆婆揹着一個麻包袋，警方調查後拘捕該名婆婆。

男童父親稱兒子被扔入蓮花池。（網上圖片）

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事件發生於8月5日，居於樂東樂光農場的36歲男子陳偉（化名），有3名孩子，當天下午去接上補習班的二女兒回家，大女兒在睡覺，只有4歲的小兒子在家門口玩，老人家就在做家務。小兒子曾請求陳偉帶他出門玩，但當天下着雨，陳偉叫兒子留在家玩。

只是十多分鐘的時間，陳偉接回女兒，但回家找遍全屋都沒見小兒子，找了1個多小時無果，決定報警求助。半小時後，有人在附近一個叫蓮花池的觀景池發現一個白色麻包袋，露出了小孩的手腳，打開一看發現失蹤的小兒子，頭上還有傷痕和血跡，袋裏還放了石頭。可惜急救了20多分鐘，兒子終告不治。

附近有租戶發現，當天一個婆婆揹着麻包袋出現，警方調查監控鏡頭，的確發現一個人揹着白色麻包袋前往蓮花池，是同村一名年過七旬的婆婆。警方透露，當天陳偉離家後，該名婆婆將小兒子誘騙出家，隨後用磚頭擊暈小兒子塞入麻包袋，扔入蓮花池，犯案工具扔到垃圾桶，過程僅20分鐘。

陳偉想不通婆婆殺人動機，兩家人只隔着一面牆，住了多年都沒有太大的恩怨，只是今年4月時，兩家人曾因佔地問題起衝突，婆婆家人認為陳偉家的菜田佔了她們的地，雙方的老人家吵了起來，婆婆的兒子更拿棍出來打人。不過，雙方其後到派出所調解，雙方都表示不會追究。事發後，陳偉到婆婆的家中質問，婆婆的丈夫反稱：「回家問你老爸。」

內地傳媒到現場查看，發現蓮花池的水被抽走不少，居民們均說現時不敢靠近蓮花池。陳偉表示，事發一周還未領回兒子遺體，未敢告訴兩名女兒，只是說弟弟出了遠門，妻子徹夜難眠，不敢看兒子的照片，家人更要將兒子的照片都收起，現時一家人只希望盡早查明真相。

（綜合）