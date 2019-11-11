遺產的十種老大人態度　律師呂秋遠10點提示：不要拿遺產勒索孩子

文：台灣律師 呂秋遠 關於遺產的問題，我最常說的就是：「最遺憾的事情，就是人還沒死，錢已經花光，以及人死了，錢還沒花光。」不過有些長輩，就是不喜歡把錢花光，而是喜歡留下遺產，讓晚輩爭奪、讓律師賺錢，所以有些話必須提醒這些老大人，這可是累積了很多人慘痛的經驗而來的。

美國總統特朗普是當地著名富翁，暫未知他會如何「分身家」，圖左為其長子。（路透社）

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1.不要老是說，我死了這些錢都是你的。

那麼有些晚輩就會每天想，你怎麼還不去死。你可以把錢捐給孤兒院、老人院，做癌症研究、造福世界。兒女很厲害的話，根本用不到；兒女很糟糕的話，根本增加他作惡的能力。

2.老了以後，省錢是本能，花錢是本事。請盡量把錢花掉，而不是留給後人。

明明身上還有些老本，但就是想要攢下來給孩子，生怕他們往後受苦，索性就讓自己受苦，該花的不花，不該花的更不花，變成了孩子口中的吝嗇長輩。請對自己好一點，因為來日無多了。

3.沒養過小孩，就不要去跟他們要扶養費。

不要這樣！這很傷人，小時候傷他們一次，現在又再傷他們第二次。都沒照顧過孩子，只覺得自己當年做那次性行為的精子很爭氣，所以就可以對孩子傷了再傷嗎？他們沒欠你，而你欠他們，別讓自己成為孩子的冤親債主。而且民法也不允許這樣的事情發生，曾經棄養小孩，情節重大，是不能請求扶養的，請別讓法官打臉。

呂秋遠指，如果沒有盡心養育過子女，便不要在其長大後，要求對方當自己的提款機。（示意圖，《溏心風暴3》劇照）

4.養過小孩，也別以為他們是你的提款機。

照顧孩子本來就是應該的，這不只是民法上的扶養義務而已，還是一個人的道德義務。所以即便養過孩子，他們可以健康成年，對你應該就是最大的安慰。不要把孩子當作空白支票，拼命要他們作保、當人頭、拿錢，你沒這麼了不起，可以毀掉他們的人生。

5.遺囑要先寫好，不公平沒關係，但是要先讓大家知道內容。

遺囑，可以自己手寫，也可以請公證人公證。但是無論如何，請先讓孩子知道內容，不要藏起來。如果孩子有意見，至少可以在自己生前就講清楚，不要自己想作好人，讓遺囑裡的孩子當壞人，然後兄弟姊妹為了財產在爸媽死後就不互相往來。

6.盡量不要重男輕女，根據英國研究，女兒照顧老爸老媽的可能性比較高。

雖然遺產不一定要給照顧自己的人，但是根據台灣的特殊國情與實證研究，病床上的老大人，女兒或者媳婦出現的機率較高。

呂秋遠提醒，分配遺產時，盡量不要重男輕女。（示意圖，《溏心風暴3》劇照）

7.不要拿遺產誘惑或勒索晚輩。

不想給孩子就算了，但是拿遺產當籌碼，其實只會讓晚輩陽奉陰違，不用到殯儀館，他們甚至會在病床前就開始數鈔票。

8.不要偷偷想把遺產過給誰，然後裝傻說不知道。你的財產，愛給誰就給誰，不需要隱瞞。

如果真的偏愛哪個孩子，生前就過給他最好，而且同樣要告訴其他孩子，免得往後其他人以為財產被大哥、小妹偷偷侵佔。想給誰就大方點，不需要扭捏，這些錢都是自己賺的，本來愛給誰就可以給誰，自己說出口以後，省得兒女之間彼此猜忌。

9.覺得自己精神狀況不好，提早要求子女為自己做監護宣告或輔助宣告，並且要指定監護人。

如果有老年失智的前兆，請提早立下意願書，要求子女在這一天來臨時，為自己提出監護宣告；或者在自己還可以的時候，先提出輔助宣告，讓信任的人擔任監護人，管理自己的財產。如此一來，就不會有財產糾紛發生。

呂秋遠建議，如老人發現自己精神狀態不佳，便應盡早立下遺囑、指定遺產監護人，以免死後引發子女爭產。（《溏心風暴3》劇照）

10.不要老是要晚輩拋棄繼承，畢竟生前拋棄繼承無效。

不想讓某個孩子繼承遺產，那就生前贈與給其他人，而不是要求這個人拋棄繼承，因為還沒死以前的拋棄繼承無效。當然，贈與給別人以後，就不要想拿回來，撤銷贈與沒這麼容易。

關於遺產，我的態度向來是「朕沒給的，你不能要」。關於遺產的態度，總之就是別把這些身外之物當作控制子女的工具，好好用在自己身上，讓自己快樂，這才是金錢最重要的目的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）