【又撞樣？】亞姐黎淑賢曬湊仔新相　網民嚇親：點解李嘉欣咁樣？

亞姐亞軍黎淑賢雖年屆42歲兼身為四子之母，惟外貌身材均令不少女士們羨慕，她昨日(21日)分享最新湊仔照片，惟即引來網民疑惑，不少人覺得她好像變了一個人，忍不住反問：「點解成個李嘉欣咁樣？」

黎淑賢fb分享送兒子上學溫馨照，沒料引起網民討論，有人認為快看時會誤會她是李嘉欣。（黎淑賢fb）

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討論區「親子王國」有網民發帖，分享了黎淑賢的新相並反問大家能否認出她，有關照片於昨日上載，黎送兒子上校車，祝願兒子在新學校展開迎一頁。不少網民都認同樓主，指快看時第一下都以為她是李嘉欣，有人詫異指曾在街上偶遇黎淑賢，惟當時覺得對方面尖鼻很高，只以為她長得很似黎，沒料竟是撞正真身。

網民覺得黎淑賢新相，有幾分似李嘉欣，真的似嗎？

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黎淑賢在不少網民心中可說是省鏡亞姐，她1995年奪得亞洲小姐亞軍後加入娛樂圈，拍了多部港產片，曾在《古惑仔3之隻手遮天》中飾演黑社會大哥女友「方婷」。1998年黎與武打演員盧惠光結婚育有兩名兒子，至2006年兩人離婚，相隔一年再嫁予任職美容醫生的丈夫許智政，並再誕下兩名兒子，先後育有4名囝囝。

其實她近年也曾被問到樣子變了的問題，受訪時她曾回應：「打botox算不算？這很普遍吧！還有埋線，別人覺得痛，我則不覺痛，老公說我變態，現在很casual，不用隱瞞，開刀則不敢，要整都隆胸啦！但老公不准。」

大仔都20歲的黎淑賢，被讚看不出已年屆42歲！

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對於黎淑賢新相被指與李嘉欣撞樣，有網民大感可惜，認為以往的她比現在更漂亮，現在看來反而失去了個人特質；另有人稱其現任丈夫為整容醫生，她作出適量維修保養也很合理，但也擔心她整容會整上癮，「最後自己都唔記得自己本身個樣」。