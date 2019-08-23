【絕世好Bra】網民買胸圍驚見「神之手」托胸 　爆笑造型超吸睛

港產片《絕世好Bra》中梁詠琪曾說過：「最舒適Bra就像是被男人擁抱的感覺」。近日有日本網民訂購了一款無鋼線胸圍，胸托內竟出現一雙「神之手」，手型軟墊充當完美承托，造型非常爆笑。網民看到樓主分享的照片後都笑翻了，笑稱那對手應該是「世上最溫柔的手」，樓主亦分享用後感指戴上後好像有人抱着自己的胸。

日本有網店推出「神の手」胸圍，顧名思議真的有雙「手」承托胸部，有網民訂購過後拆封，結果非常爆笑。（「zonocosme」Twitter圖片）

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日本樂天市場購物網有胸圍網店「Aimable」大推一款新式「絕世好bra」，這款胸圍表面看與一般蕾絲胸圍無異，但其實它是無鋼線胸圍，當中2個杯罩竟內藏一雙手型軟墊，非常爆笑。

網店的資料解釋，此款胸圍擁有高承托度，因為手型軟墊有相當厚度，長期戴着能防止胸部下垂。此外，胸圍兩側亦有足夠高度，可以改善副乳問題。網店亦指雖然胸圍是功能性內衣，但戴上後感覺輕身之餘，亦方便摺起收納。



2個杯罩都有手型軟墊做承托，非常爆笑。（「zonocosme」Twitter圖片）

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有日本網民訂購了這款胸圍，結果拆封一見到那對陌生的「手」就不禁笑起來，她更在Twitter分享戴後感，指胸圍的舒適度確實不錯，但想到有一對手抱着自己的胸，便有種怪異的感覺。不少網民看後表示非常爆笑，「樓主想到那對手誰屬嗎」、「也太奇怪吧，那軟墊凹凸不平真的舒服嗎」、「那對應是世上最溫柔的手吧」。

據網店資料顯示，胸圍共分4個級數，由70B至85B不等，亦有5種顏色供客人選擇，連內褲選購一套售價為1780日圓（約131港元）。

（日本樂天市場購物網、Twitter）