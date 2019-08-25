中國美食博客海拔4500米摘瀕危「水母雪兔子」煮麵　被圍罵後刪片

博客為爭收視往往會做出許多一般人不敢做的事，不過近日內地一名美食博客就因「能人所不能」惹禍。人氣博客「野食小哥」早前上載一段於海拔4500米石灘採摘「水母雪蓮」煮麵食的短片，獲逾35萬次點擊。 不過有植物學家其後揭發，「野食小哥」摘下的，其實是瀕危植物「水母雪兔子」，直斥該植物珍貴得「連做標本都不捨得」。「野食小哥」事後急刪除片段，並於微博發文道歉。

內地美食博客「野食小哥」早前上載一段於海拔4500米石灘採摘瀕危植物「水母雪兔子」煮麵食的短片，引來網民圍罵。（微博圖片）

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擁有300萬粉絲的美食博客「野食小哥」上周三（21日）於微博貼出一段名為「海拔4500的水母雪蓮煮麵，會是甚麼味道」的影片，片中可見他帶着背囊，爬上聲稱是「海拔4500米」的高山流石灘，採摘了一種稱為「水母雪蓮」的植物，並用帶同上山的野外煮食工具煮麵食。

片段一出，植物學家、首都師範大學生命科學學院副教授顧有容即指出，「野食小哥」摘下食用的其實是瀕危植物「水母雪兔子」，狠批：「就缺這麼一口吃的？獵奇也該有個邊界吧？水母雪兔子已經被禍害得很厲害了，我們連標本都捨不得採」。

「野食小哥」食用瀕危植物的行為遭植物學家及網民狠批。（微博截圖）

顧有容說，雪兔子生長於氣候條件惡劣的高原高山，需要積累多年的營養才能開花，並且在種子成熟之後整個植株就會枯萎。他形容，高原植物的繁殖期極為短暫，「一旦遭到破壞，種群可能將面臨『後繼無人』的滅頂之災」。

植物學家顧有容指，雪兔子生長於氣候條件惡劣的高原高山，需要積累多年的營養才能開花。（顧有容微博圖片）

「野食小哥」翌日即時刪除相關片段，並兩度於微博發文道歉，解釋自己見到網上有售賣相關植物，才向當地特產店查詢及請店主帶他到山頂。他承認短片引發網上輿論和關注，造成了不良影響，決定刪除內容，「希望大家可以理性討論，也希望我這次的錯誤，可以引起眾多網友對植物保護和生態保護的關注。我們每個人都加強學習，提高保護意識」。

近年有居於高原地區的人開始以採摘雪兔子來牟利，在當地的市集，瀕危植物雪兔子可能僅以3元至5元人民幣（約3.3至5.5港元）的價格售出。顧有容指出，網上流傳雪兔子有所謂醫藥價值，實則並無根據，而雪兔子近年面臨瀕危，很大程度上和它的「親戚」、被認為是神藥的雪蓮有關。

（浙江之聲、微博）