丈夫包辦家務100%順從　「排山倒海的愛令我窒息」　妻要求離婚　

阿聯酋（United Arab Emirates）富查伊拉（Fujairah）一名女子最近提出一宗罕見的離婚申請，事緣丈夫對她並非不好而是太好，不但每逢節日都送禮物，又會主動做家務，如此「排山倒海的愛」卻令她感到窒息，希望與對方離婚。

女事主在庭上形容該段婚姻有如「地獄」，二人結婚約一年，丈夫不但主動做家務，且從不跟她爭執，甚至未曾試過大聲對她講說話；丈夫還把她的說話奉為「聖旨」，例如有一次她只是隨口說他有點肥胖，翌日他就開始做運動減肥，更因此弄到腿部骨折，「他的愛和熱情實在太過火了，所以我希望離婚。」

她形容丈夫「排山倒海的愛令我感到窒息，我實在沒有辦法消化這種極端的行為。」她坦言真心渴望有一天，二人會因分歧而爭執，但這似乎比登天更難，「因為我那位浪漫的丈夫總是原諒我，又會送我各種不同的小禮物。然而我需要的是一場真正的對話，就算是吵架都好，而不是這種無憂無慮的生活，丈夫完全順從。」

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「我希望成為完美無瑕的丈夫」

該名「絕世好老公」請求法官暫停審理二人離婚，好讓他們私下解決。他說：「在結婚第一年就要判斷我們是否適合對方，這樣做不公平，而且每個人都是從錯誤中學習，而我一直希望成為一名完美無瑕的丈夫。」法官決定擇日再審，好讓二人有一個和解的機會。

網民大都表示難以置信，紛留言謂「她喜歡粗暴的男人，無辦法，有些人就是有自毀傾向，希望她下一任丈夫會像奴隸一樣對待她」、「我實在孤陋寡聞，從未聽過有人會用這原因離婚」、「她有問題吧？這種好男人一百萬人中只有一個」。