台女拒按阿媽意願嫁有錢人　被罵不孝自私　網紅律師神回突破盲點

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

孩子，我知道你只是在抱怨，因為你已經做出正確的選擇，但是基於教化你媽的念頭，我還是決定回應這段文字。我覺得你的文筆很好，念起你媽來應該也比我優秀就是了。

首先恭喜你，有喜歡的工作，表示你白天都很幸福；有穩定的男友，表示你晚上與假日都很快樂；自力更生養活自己，表示你平常都很幸福快樂。至於嫁給有錢人這種事，你顯然是不接受的，但是看來還是有很多人想要嫁給土豪哥，而不是與彼此相愛的人結婚，所以，依照往例，我們就來開示這些愛看童話故事的成年人。

何猷君今年5月大費周章地包下購物廣場向奚夢瑤求婚，這種富豪式的童話故事令不少人嚮往。（Instagram：@momomarioho ）

天下沒有不勞而獲

1.想當豪門，你有二個選擇，自己當豪門，與伴侶努力一起當豪門。如果選擇「嫁給」富二代，這不叫做當豪門。你，在人家的眼裡，就是增產報國、攀龍附鳳、圖謀家產、不事生產的一個隨時可替換的女人。

2.伴侶是有錢人，可以讓你不愁吃穿，但是你的吃穿都要看別人，別人不給的時候，你還是得犯愁，天底下就是沒有不勞而獲這種東西。

3.以色事人者，色衰而愛弛 ，愛弛則恩絕。看不懂？意思是說，長得正所以得人疼，不正的時候就沒人愛，沒人愛就沒錢拿。更何況，更正更年輕的人，永遠都是後浪推前浪，然後前浪死在沙灘上。

4.除了讀過本文的男人外，都很專一。三十歲愛二十歲，四十歲愛二十歲，五十歲愛二十歲，到了八十歲，一樣愛二十歲，都一樣的專一。

5.有錢人不一定會包養小三，特別是白手起家的有錢人。工作都沒空了，哪來的時間包養小三？當然，喜歡投機取巧與不勞而獲的人，不在此限，有很多有錢人的錢就是這麼來的。但是包養小三這種事，不分貧富。

呂秋遠認為，涉事母親要求女兒要嫁有錢人，是基於自己內心的願投射。（電影《嫁個有錢人》劇照）

母親自我投射的願望

6.有錢人也不一定會打老婆，家暴這種事也不分貴賤，你不要只會酸某人！

7.嫁給有錢人，還拿錢回娘家，你就死定了。基本上，古代認為這是七出的離婚原因，現在則是認為這叫做偷竊。你既然賣身為奴，奴隸怎麼可以拿錢？

8.父母辛苦養你這麼大，根據法律規定，是他們應該做的，誰叫老爸當時不戴保險套。以後他們孤苦無依的時候，記得照顧他們就是了。但是沒叫你賣身給他們。

9.如果媽媽要你嫁給有錢人，通常就是她自己的願望投射而已，不用太在意，但是你要為你爸惋惜，因為你媽對於嫁給他這件事感到遺憾。

10.工程師說，87+87=174（即白癡加白癡，等於一起死），這是數學，也是真理。只想找正妹跟只想找土豪的人在一起，結局就是一起死。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）