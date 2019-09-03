巴黎政府擬於燈柱安裝「聲音雷達」　噪音擾民車輛將被票控

晚上好夢正酣的時候，如突然有汽車踩盡油門響安駛過，相信人人都會抓狂。法國巴黎市政府為了打擊車輛噪音問題，決定引入「聲音雷達」系統，於燈柱上安裝儀器及閉路電視，量度駛經車輛的聲量，識別超標的車輛並自動票控。當局稱系統試行的首兩年不會實際票控車輛，相關措施將於本年秋季草擬立法，部分地區已率先表示支持。

巴黎市政府為了打擊車輛噪音問題，決定引入「聲音雷達」系統。（路透社）

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巴黎市政府早前於市內安裝40套「聲音雷達」系統，地點包括人流及車流繁忙的旅遊景點及酒吧區。雷達系統由Bruitparif公司開發，設有4個咪高鋒，可以每十分一秒測量一次聲音分貝，並對發聲的位置進行「三角測量」，同時連接閉路電視以確定超標車輛，記錄車牌以作票控。

40套「聲音雷達」系統早前已完成安裝，地點包括人流及車流繁忙的旅遊景點及酒吧區。（路透社）

當局表示，「聲音雷達」系統推行首兩年不會實際票控噪音超標的車輛。（路透社）

市長岡薩雷斯（Didier Gonzales）指出，現有法例下警方只能追捕發出噪音的車輛，執法相當困難，相信新系統能打擊汽車噪音的問題，「噪音是現代生活的禍根，也是一個重要的健康問題，它像二次吸煙一樣傷害着市民。有了這個系統，有關造成噪音來源的爭議將不再發生」。

當局表示，「聲音雷達」系統推行首兩年不會實際票控噪音超標的車輛，預計將於今年秋季進行投票，如草案獲得通過，法例將允許當局開始試驗系統，以測試技術並確定將設立罰款的噪音水平，其中巴黎郊區小鎮Villeneuve-le-Roi 已率先表示贊成，當法例通過後推行。

（路透社、engadget）