【體育精神】對手終點前5米突腳軟跌倒　泰男折返攙扶同過終點

「友誼第一，比賽第二」是老生常談，但真正能做到的人卻是不多。泰國有長跑比賽的一段影片近日於網絡瘋傳，但內容並非關於比賽結果，而是令人感動的一幕。片段記錄了一名白衣跑手在終點前5米前突然腳軟跌倒，坐於地上，附近一名正準備衝線的綠衣跑手見狀，跑至終點線前仍決定折返，主動扶住白衣跑手，將他慢慢拖過終點，盡顯體育精神，不少網民看完都大呼感動。

白衣跑手在終點線前僅5米突然腳軟倒地，曾想努力爬起身完成比賽，但卻站不起來。（fb專頁「Runner's journey」影片截圖）

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事發於周日（8日）泰國曼谷舉辦的一場10公里長跑賽，相關短片由現場一名22歲女觀眾Lalita Photchimphlee拍下。片段可見，不少跑手都陸續抵達終點，其中一名穿白色上衣的跑手在終點線前5米出現「馬拉松撞牆」（marathon bonk）現象，突然腳軟倒地，他曾想努力爬起身完成比賽，但卻站不起來，其他跑手則紛紛越過他衝線。

這時一名穿綠色上衣的跑手正準備衝向終點，起初他亦像其他人一樣越過白衣男，但跑了兩步隨即收慢，不惜犧牲自己的成績，在終點前決定折返，走近白衣跑手嘗試扶他起身，附近已完成賽事的跑手及工作人員見狀都紛紛上前幫忙。雖然獲得眾人幫忙，白衣跑手仍然未能發力，最終由眾人攙扶下慢慢拖過終點。

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拍下片段的Lalita直言覺得非常感動，認為綠衣跑手完全體現體育精神，「那個男人毫不猶豫地幫助他的對手，儘管他知道會影響自己的賽事成績，而他的行動真是令人印象深刻」。受傷的白衣跑手衝線後即被送往醫療室，Lalita說，「馬拉松撞牆」現象就像抽筋，不過持續時間更長，任何跑步者都可能遇上這種情況。

（fb專頁「Runner's journey」）