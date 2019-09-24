C朗拿度邀麥當勞女店員食飯報恩　網民勸千祈唔好去　原因係…

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前接受英國一間電視台訪問，講述自己12歲時貧窮捱餓經歷，指他完成訓練後會到球場附近的麥當勞乞討食物，而當中3名好心女店員每次都會給他漢堡包，因而希望公開尋人，邀請她們共晉晚餐，目前其中一名恩人已現身相認。事件獲網民大讚，指C朗不忘恩情，但亦有人笑言，女店員應響應其前隊友艾拉（Patrice Evra）的呼籲，不要出席他的飯局，因為分分鐘是一個「伏」。

年少時的C朗，是熱愛足球的貧窮少年，練波後就算肚餓也沒錢買食物，幸獲當勞好心女店員贈包，他至今仍記着對方恩情。（網上圖片）

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獲足球巨星邀請出席飯局，相信很多人都會不假思索答應，但近日C朗邀請昔日恩人共晉晚餐，網民卻紛紛勸喻該名女店員不要出席，並引述C朗前曼聯隊友艾拉指，「我會建議所有人，如果C朗邀請你去他的家吃午飯，記得要拒絕。」

C朗前隊友艾拉（Patrice Evra）曾稱，不要出席他的飯局，因為分分鐘是一個「伏」。（IG「cristiano」圖片）

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艾拉在去年世界盃期間接受訪問時，談及一次獲C朗邀請到他家中吃飯的經歷，他憶述當時大家都訓練完畢，十分疲倦，而餐枱上只有沙律及白烚雞肉，飲品亦只有水，沒有果汁，「我開始食，我覺得還會有其他主菜，但之後什麼食物也沒有」。而C朗吃完飯隨即就有特別活動，更邀請艾拉一起踢波練腳法，還建議去泳池游水，令他感到崩潰。

現為兩孩之母的Paula Leca表示，當年一群男孩每晚都會來敲門，問准經理後就會將賣剩的漢堡包送給他們吃，其中一位正是C朗。（facebook圖片）

不少網民都重提艾拉的教訓，笑稱即使自己就是那位女店員，都不會去這場猶如軍訓的飯局，但有網民就指C朗應該只對隊友如此嚴厲，相信他邀約女士時就會安排一頓豐富的晚餐。