【港文言．粵輕鬆】舊詞新用4種變化模式　「月台」早過火車出現

編按：「文言文」相信是不少人讀中文時的惡夢，其實我們身邊不少日常用字都與古文有關，例如「月台」其實本來是「賞月之台」，不過因特徵與現代的月台類似，所以後來有了新的詞義。其實古今詞義的變化可以分為4類，不少例子都與生活息息相關！

火車月台雖然是近代產物，但相關字詞本身已有千多年歷史。（資料圖片）

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第 4 課：舊詞新用的「月台」——談古今詞義的變化

月台，一個人人都認識的詞語，一個人人都到過的地方。不過，大家知道這個詞彙已經有過千年的歷史嗎？

古代的宮殿都會建築在方形的平台上。這個平台高於地面，並設有石級，由於前無遮攔，是晚上欣賞月色的好地方，因此古人就把這個「賞月之台」濃縮成詞語「月台」。「月台」最早見於一千五百年前梁元帝的《南岳衡山九貞館碑》：「上月台而遺愛，登景雲而忘老。」

一樣前無遮攔，所以當時的人將這種新事物稱為「月台」。自此，「月台」出現了新詞義，本義卻逐漸被遺忘了。這就是古今詞義出現變化的典型例子。

隨着時代推移，詞義會不斷改變。有的得以保留，有的不斷擴展，有的逐漸消失。古今詞義的變化，可分為四大類型：（一）擴義；（二）縮義；（三）轉義；（四）多義。

擴義

擴義是指詞義的範圍隨着時間的推移而擴大，也就是說某個字本來專指某件事物，後來泛指與「本義」有關的其他事物。

譬如「江」字，本義是「長江」。譬如在《楚辭．涉江》中，屈原說：「旦余濟乎江湘。」

後來「江」的詞義範圍擴大了，不再專指長江，而是泛指江河。《勸學》有「假舟楫者，非能水也，而絕江河」句，當中的「江河」泛指江水、河水，不再專指長江和黃河了。

又例如「雄」和「雌」都從「隹」部，起初就是用來辨別雀鳥是「公」還是「母」的。後來這兩個字的詞義範圍擴大了，不再單單用於雀鳥上，更適用於其他動物和人類。譬如《木蘭辭》末尾這樣說：「兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？」當中的「雄雌」，就是指公兔和母兔，並進一步擴展到人類身上，可見「雄」、「雌」的詞義已經超出了雀鳥的範圍。

江一字原本只指長江，但現時已經泛指常見的江河。（資料圖片）

縮義

縮義是指詞義的範圍縮小，從泛指某些事物，到專指某件事物。譬如「朕」字，起初能用於任何人身上。屈原在《楚辭．離騷》的開首，就這樣介紹自己：「朕皇考曰伯庸。」當中「朕」就是解作「我」。直到秦滅六國，秦始皇才接納李斯的建議，規定「朕」只能用作皇帝的自稱。自此，「朕」的詞義範圍就收窄了。

轉義

轉義還記得第 1 課介紹過「書」這個字嗎？「書」的本義是「書寫」，後來人們從「寫」、「文」、「字」三個方向，衍生出「記錄」；「書籍」、「書信」、「文書」；「字體」、「書法」等引申義。這種從本義出發、依循同一方向、不斷衍生多個引申義的詞義變化過程，就稱為「轉義」。

這裏要說明一點。「擴義」跟「轉義」雖然都在本義的基礎上引申出新詞義，可是「擴義」只限於與本義事物相關的範疇，而「轉義」則超越了本義事物的範疇。譬如「江」的本義「長江」和引申義「江河」，都走不出「河流」這範疇；至於「記錄」、「書信」、「字體」、「書法」等詞義，顯然已經超出「書寫」這範疇了。

書一字本義只是書寫，但現時已經轉變出多種其他意思。（資料圖片）

多義

「多義」的最大特點，就是詞義之間未必互有關聯。

譬如「丁」字，本解作「城邑」，這個本義早已消失，可是其眾多引申義都是從「城邑」衍生出來的：

有城邑，自然會有人，故此「丁」可解作「人」、「人口」，譬如成語「人丁單薄」就是指人數太少，勢孤力弱；後來根據「人」這詞義，再引申出「從事某職業的人」，例如「庖丁」、「園丁」，就是在廚房（庖）、花園（園）工作的人（丁）。

大家有聽過「宮保雞丁」這道名菜嗎？「丁」又可以解作方塊，原來是根據「城邑」這四四方方的形體衍生出來的，換言之，「雞丁」就是指雞肉方塊。



以上引申義都是通過「轉義」這方向衍生的，可是表示天干之一的「丁」，卻跟「城邑」、「人」、「方塊」無關，那只是純粹同音的關係，將這詞義假借到「丁」身上，也就是「多義」的例證了。

認識古今詞義變化的模式，有助我們從不同方向，去理解古詩文中部分字詞的意思。譬如認識到部分文字的古義已經消失，那麼就不會將「一豆羹」誤解為「一碗用豆煮成的湯羹」；知道部分文字會被借用，來表示與本義無關的事物，那麼我們就可以知道「丁父憂」的「丁」與「城邑」、「人口」、「方形」無關，而是解作「遭逢」。

（以上是《港文言．粵輕鬆》的內容節錄）

書名：《港文言．粵輕鬆》，作者：田南君。（三聯出版社）

作者： 田南君

畢業於香港中文大學中國語言及文學系，自小熱愛古典文學，鍾情於古詩文創作。從事中、小學語文教材編撰工作逾十年，擅長以圖畫講解語文知識，輕鬆幽默，深受學生歡迎。近年致力古文研究，並將「文言╳圖畫╳生活」結合，冀激發學生的探索、思考、記憶，談心漫步於文言，揮筆馳騁於考場。

出版社：三聯出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。