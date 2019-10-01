【港文言．粵輕鬆】「Payme你」新詞點生出嚟？　文法有冇問題？

編按：手機應用程式愈來愈發達，一些程式的名稱已成為日常生活用語，例如以訊息要傳達就會說「我WhatsApp你」，要付款轉帳就稱「我Payme你」。不過，大家又有沒有想過，類似用語似乎在文法上有錯？

Payme一字原本是名詞，但後來變成動詞使用，其實是中文「詞性活用」的一種。（資料圖片）

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第 5 課：「我Payme你」——談詞性的一般活用

某日，在 Facebook 上看到一則漫畫，內容是這樣的：女主角「搵食姐」跟朋友在外吃飯。杯盤狼藉後，「搵食姐」跟朋友說：「我 Payme 你。」她的朋友於是回應說：「錯 Grammar（文法）。」是耶非耶？我們一起來分析吧。

「Payme」是一種付款系統的名稱，理應是名詞，在「搵食姐」口中卻成為了動詞，意指「用 Payme 來過數給對方」。

此外，「我今晚 WhatsApp 你」、「我們等會微信吧」等等，都是將「WhatsApp」、「微信」等即時通訊程式的名稱，臨時當作動詞使用，表示使用上述通訊程式來溝通。

這些例子，不但沒有文法上的錯誤，反而是「詞性活用」這一文言現象延續到現今的例證。那麼，在文言文世界裏，「詞性活用」到底是怎樣的一回事？

甚麼是「詞性活用」？

又稱為「詞類活用」，指部分詞語的詞性，會因應特定的語言環境而作出臨時的改變。詞性活用多見於名詞、形容詞、動詞、數詞和狀語。以下是幾種常見的詞性活用規律：

1 名詞活用作動詞

A 欲刃相如。（《廉頗藺相如列傳》）

B 晉軍函陵，秦軍氾南。（《左傳．僖公三十年》）

在「澠池之會」上，藺相如以死相脅，要求秦王為趙王擊缻。秦王身邊的侍衞「欲刃相如」。當中的「刃」本解作刀鋒，後指兵器，兩者都是名詞，在文中卻根據其功能——殺人——被臨時活用作動詞，解作「殺死」。因此，「欲刃相如」就是解作「想殺死藺相如」。

《燭之武退秦師》是《左傳》的名篇，故事講述春秋時期的鄭國，背叛了晉國和秦國，晉、秦兩國君主決定出兵教訓鄭國，於是「晉軍函陵，秦軍氾南」。很多同學都說，讀到這句時就會心生疑竇：「晉軍」、「函陵」、「秦軍」、「氾南」都是名詞，那麼動詞到了哪裏去？難道是作者漏寫了？其實例句B出現了詞性活用現象。

「軍」本指軍隊，是名詞，由於軍隊在行軍時，必須駐扎在某處作為基地，因此「軍」在這裏被臨時活用作動詞，解作「駐扎」。「晉軍函陵，秦軍氾南」就是指晉國和秦國分別在鄭國境內的「函陵」和「氾南」駐軍。

《燭之武退秦師》之中有一句「晉軍函陵，秦氾南」，當中的軍並非指軍人軍隊，而是作為動詞解作駐扎。（資料圖片）

2 形容詞活用作動詞

C 出技以怒強。（柳宗元《三戒．序》）

《三戒》是柳宗元的寓言代表作。柳宗元更為這三篇寓言作序言，諷刺一些不自量力的人。他這樣說：「出技以怒強。」

「出技」就是「使出技倆」；連詞「以」是表示目的，相當於「來」。由此可以推測，那些不自量力的人使出技倆，其目的就是「怒強」。可是「怒」和「強」都是形容詞啊！同學們讀到這裏又被難倒了。「怒」本解作「憤怒」，是形容詞，在這裏被臨時活用作動詞，解作「激怒」。那麼要激怒誰呢？就是「強」——「強」不是形容詞嗎？為甚麼可以被激怒的？我們再看看下一節的分析吧。

3 形容詞活用作名詞

D 出技以怒強。（《三戒．序》）

「出技以怒強」中的「強」也是形容詞，解作「強大」，可是在序言中卻被臨時活用作名詞，從描述人的特點，轉為指明擁有這特點的人，也就是「強大的人」。故此，「出技以怒強」這一句，就是指那些不自量力的人使出技倆，目的就是要激怒強者，挑戰他們。

4 動詞活用作名詞

E 每值朔望。（《岳飛之少年時代》）

《岳飛之少年時代》講述了岳飛從出生到少年時代的事跡。文章後半部分記述岳飛的射箭師傅周同過身，岳飛悲慟不已，因此「每值朔望」，都會到師傅的墓前拜祭。當中的「望」是一個很有趣的會意字，從「亡」、「月」、「壬」，意指流落異鄉的人（「亡」就是「氓」，解作「人」）挺起身子（「壬」指代身形）觀賞圓月（月），意指「遠眺圓月」，是一個動詞。

句中的「望」從人們遠眺圓月這個動作，被臨時活用作名詞，意指「月圓的晚上」，也就是農曆十五日。題外話，那麼部首同樣從「月」的「朔」指的是甚麼？就是農曆初一了。原來岳飛每逢初一、十五都會拜祭亡師，確是一位念舊的學生。

《岳飛之少年時代》一文中有「每值朔望」一句，而朔和望就分別指初一、十五。（資料圖片）

5 數詞活用作動詞

一、二、三、十、百、千、萬……都是數詞，當中部分會因應特定語境而被臨時活用作動詞。

F 六王畢，四海一。（杜牧《阿房宮賦》）

G 二三其德。（《詩經．衞風．氓》）

「阿房宮」是秦始皇所興建的宮殿，後來被項羽一把火燒毀。因此，杜牧在《阿房宮賦》的開首先寫秦始皇的戰績：「六王畢，四海一。」

句中的「一」是數詞，除了表示事物的數量，也帶有「單一整體」之意。杜牧於是根據這詞義，將「一」臨時活用作動詞「統一」。「六王畢，四海一」就是指山東六國滅亡，天下終由秦始皇統一起來。

《氓》這首詩歌講述一名女子被負心漢拋棄的故事。「德」在詩中是指負心漢對女子的態度，至於「二」和「三」，不但不是「一」，而且比「一」多，因此詩歌根據「不一」、「多」等這些詞義，將「二三」這兩個數詞活用作動詞，解作「改變」，來描述詩中男主角對愛侶的態度——不專一、多心、變心。

6 名詞活用作狀語

狀語是句子成分之一，會從情況、時間、處所、方式、條件、對象、語氣、範圍、程度等層面，修飾謂語中的動詞和形容詞。我們就以范仲淹《岳陽樓記》中「予嘗求古仁人之心」這句為例：

予 嘗 求 古仁人之心 。

主語 狀語 謂語 賓語

「嘗」（曾經）是句中狀語，用來修飾謂語中的動詞「求」（探求）——說明了范仲淹探求古仁人之心的時候——以前。在文言世界裏，不少名詞會根據其詞義上的特點，被臨時活用作狀語，來修飾謂語中的動詞。名詞活用為狀語的方式有以下幾種：

A 表示方向

在《出師表》中，諸葛亮決意「北定中原」。當中的方位名詞「北」就是被活用作狀語，來修飾諸葛亮出兵的方向——向北。

B 表示地點

在《廉頗藺相如列傳》中，藺相如的舍人以為藺相如膽小如鼠，因而打算離開他。藺相如澄清說：「夫以秦王之威，而相如廷叱之。」句中的「廷」本指「宮廷」，這裏則被活用作狀語，來修飾藺相如斥責秦王的地點——宮廷中。

C 表示時間

《木蘭辭》講述了花木蘭代父從軍的故事，其中一句提到：「旦辭爺娘去，暮宿黃河邊。」當中的「旦」和「暮」，分別指日出和日落，這裏則被活用作狀語，去修飾花木蘭辭別父母親和住宿黃河邊的時間——日出和日落時分。

D 表示頻率

在《莊子．養生主》的故事「庖丁解牛」中，庖丁跟文惠君說：「良庖歲更刀……族庖月更刀。」當中的「歲」和「月」本指「年」和「月」，在這裏則被活用作狀語，來分別指出「良庖」和「族庖」更換牛刀的頻率——每年一次和每月一次。

《木蘭辭》一句「旦辭爺娘去，暮宿黃河邊。」旦和暮分別指日出和日落。（資料圖片）

E 表示方法

《黔之驢》是《三戒》裏的第二篇寓言。故事開首，柳宗元這樣描述：「黔無驢，有好事者船載以入。」

「黔」是「黔中郡」，位於今日四川、貴州之間，本身沒有驢子，卻有好事之徒把驢子運來。那麼好事之徒是用甚麼方式運送的？就是用船。句子中的名詞「船」，被臨時用作狀語，用來修飾動詞「載」，說明運載的方式——「船載」就是指「用船隻運載」。

F 表示態度

在《史記．項羽本紀》中，張良推薦了摯友項伯給劉邦，作為劉邦與項羽見面的中間人。項伯比張良年長，因此劉邦跟張良說：「君為我呼入，吾得兄事之。」劉邦請張良叫項伯進來，他想把項伯當作兄長來招待。「兄」是名詞，在這裏被活用作狀語，去修飾劉邦對待項伯的態度——像弟弟對哥哥那般恭敬。

G 表示狀態

經過項伯穿針引線，劉邦終於跟項羽在鴻門飲宴會面，也就是著名的「鴻門會」。席間，范增指示項莊舞劍，實際上「意在沛公」，想藉機剷除劉邦。幸好，劉邦得到項伯的掩護。司馬遷這樣寫道：「項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。」（《史記．項羽本紀》）

「翼」本是名詞，這裏被活用作狀語，去修飾項伯掩護劉邦時的狀態——像雀鳥的飛翼一樣阻擋項莊的攻擊。

（以上是《港文言．粵輕鬆》的內容節錄）

書名：《港文言．粵輕鬆》，作者：田南君。（三聯出版社）

作者： 田南君

畢業於香港中文大學中國語言及文學系，自小熱愛古典文學，鍾情於古詩文創作。從事中、小學語文教材編撰工作逾十年，擅長以圖畫講解語文知識，輕鬆幽默，深受學生歡迎。近年致力古文研究，並將「文言╳圖畫╳生活」結合，冀激發學生的探索、思考、記憶，談心漫步於文言，揮筆馳騁於考場。

出版社：三聯出版社

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。