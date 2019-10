【物理治療師育成記】港治療師每天平均處理30個症　嚇呆瑞典行家

編按:香港醫療體系負擔沉重,醫護人員每天都要處理大量病患,往往只能「流水式」快速處理個案;反觀出名福利好的北歐三國(挪威、丹麥及瑞典),醫療方面當然水準不俗,醫護對病患的情況與香港大有分別。香港物理治療師迪迪曾遇上一名瑞典行家,雙方一次對話,令他們都要大叫「我的天」!

作者曾經與一名瑞典的醫護人士對話,知道對方的工作情況之後,覺得十分驚訝。(資料圖片)

在香港實習的時候,導師要求學生每天處理五至六個症,但當成為正式物理治療師後,每天要處理約30個症。而瑞典的正式物理治療師,每天只需要處理四至六個症!記得一次與瑞典的醫護人員吃飯的時候,談到香港公立醫院物理治療師的工作量,無不令他們驚訝。

6 個症VS 30 個症

我:「How many cases do you need to treat a day?」

瑞典治療師:「Around 5 to 6, not more than 10.」

當我提到在香港的醫院工作的治療師們每天平均要處理30個症,有些較繁忙的醫院更可能要每人處理40至60個症時,他們立刻兩眼發直。

「That's impossible! How could you have enough time for an assessment?」

「Around 5 to 10 minutes for assessment for a case?!」

「Oh my God! I don't think I can do it!」

香港物理治療師工作繁重,一天要跟進數十位病人是基本盤。(資料圖片)

沒錯, 瑞典的治療師可以花一個小時的治療時段一對一為病人進行評估,他們會用一個名為BEST(Balance Evaluation-Systems Test)的評估工具為病人測試平衡;在香港的公立醫院,我們極其量只能做個Berg Balance Scale或mini-Best test( 即BEST的簡化版)。

此時的我也想大喊道:「Oh my God, I can't believe I can have an hour to complete an assessment with my patient, even though I am only a student!」

在香港,連學生也要在一個半小時內看三個症,哪來足夠時間做個BEST?

小妹真的很欣賞瑞典治療師對每一個評估和治療的用心。就算在私家診所,香港的治療師也恐怕不能花一個多小時作個評估。

在香港工作的每一位物理治療師其實都很希望可以為每一個病人提供貼心的照顧,奈何香港病人多,醫護少,根本不容許我們花這麼長的時間看一個症。香港的醫療制度看數字、追statistics 也確是無可奈何的……

