【健康百科】口腔細菌唔一定有害？跑步後用漱口水會抵消運動好處

漱口水能夠消滅口腔細菌，保持牙齦健康，這些大家在廣告耳濡目染下已瑯瑯上口。不過，近年已有很多牙醫提醒，落足心機刷牙其實未必需要使用漱口水，尤其漱口水可能會短暫影響味蕾，又或會導致牙齒出現啡黃牙漬，所以真的要向漱口水說句「不了」。

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不過話說回頭，人體也是不少益生菌的棲所，到底漱口水對口腔，甚至身體有什麼影響呢？

最新刊於Free Radical Biology and Medicine的研究就指，漱口水會抵消運動後低血壓（post-exercise hypotension）這個健康好處，對想運動保持健康的中年人來說可能是個大忌。

漱口水會抵消運動後低血壓這個健康好處。（Gettyimages／視覺中國）

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人體會在運動過程中增加製造一氧化氮（nitric oxide, NO），而NO會造成血管舒張（vasodilation），使體內血管擴闊減低血壓，亦可增加活躍肌肉的血流循環速度。多年來，學界都以為這種情況只會在運動過程中出現，但近年已有很多研究指即使在運動後，血液循環速度仍然可維持高水平，這是因為體內有一些可與NO降解化合物硝酸鹽(nitrate)互動的細菌，而我們已知硝酸鹽可於唾液腺中被吸收，並可混和唾液排出。

口腔中亦有某些細菌可將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽（nitrite），後者是可增加體內NO的製造。一旦細菌製造的亞硝酸鹽隨同唾液被吞嚥，血液循環系統會將之吸收並轉化成一氧化氮，繼續使血管變闊降低血壓，對中年人的健康來說有一定好處。

多年來，學界都以為人體只會在運動過程減低血壓。（Gettyimages／視覺中國）

然而，根據這個只有23名健康成人的小型研究，如果在跑步機上跑了30分鐘後立即使用含0.2%氯己定（chlorhexidine）的抗菌漱口水，以上的生物機制將會明顯中斷。

該23名男女除了跑步後立即使用抗菌漱口水或薄荷味安慰劑漱口，亦會在30、60、90分鐘重覆漱口，期間以及完成整個實驗後，團隊會測度他們的血壓了解其血管變化。

結果顯示，對照組在跑步後1小時的心臟收縮及泵出血液時血管內壓力收縮壓（systolic blood pressure，俗稱上壓）平均減少值為-5.2mmHg（毫米汞柱，壓力單位），但使用漱口水一組在同一時間點量度的平均減少值僅為-2.0 mmHg，顯示漱口水會使收縮壓的減少值下降60%以上。

研究顯示漱口水會使收縮壓的減少值下降60%以上。（Gettyimages／視覺中國）

在正式監察完結，即跑步後兩個小時，使用漱口水一組的人已再無出現任何運動後低血壓跡象，相反對照組的血壓仍明顯低於實驗之前。因此，團隊在報告明言：「這是首個證據顯示轉化硝酸鹽的口腔細菌活動，是個體在運動後復原期出現急性心血管反應的關鍵機制。」

雖然，是次研究可說是小型實驗，但再一次帶出「並非所有細菌都有害」的訊息，不加思索地使用抗菌產品，有機會影響身體一些重要的生物機制。

跑步後，使用漱口水一組的人已再無出現任何運動後低血壓跡象。（Gettyimages／視覺中國）

問題是：真的有人會在運動後用漱口水漱口嗎？對我而言，跑完街立刻洗澡更要緊。

報告：

Cutler, C., Kiernan, M., Willis, J.R. & et al. (2019). Post-exercise hypotension and skeletal muscle oxygenation is regulated by nitrate-reducing activity of oral bacteria. Free Radical Biology and Medicine Volume 143, p 252-259. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.07.035

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「漱口水殺菌之餘 同時減低運動健康好處」​】

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