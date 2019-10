【健康百科】口腔細菌唔一定有害？跑步後用漱口水會抵消運動好處

漱口水能夠消滅口腔細菌,保持牙齦健康,這些大家在廣告耳濡目染下已瑯瑯上口。不過,近年已有很多牙醫提醒,落足心機刷牙其實未必需要使用漱口水,尤其漱口水可能會短暫影響味蕾,又或會導致牙齒出現啡黃牙漬,所以真的要向漱口水說句「不了」。

不過話說回頭,人體也是不少益生菌的棲所,到底漱口水對口腔,甚至身體有什麼影響呢?

最新刊於Free Radical Biology and Medicine的研究就指,漱口水會抵消運動後低血壓(post-exercise hypotension)這個健康好處,對想運動保持健康的中年人來說可能是個大忌。

人體會在運動過程中增加製造一氧化氮(nitric oxide, NO),而NO會造成血管舒張(vasodilation),使體內血管擴闊減低血壓,亦可增加活躍肌肉的血流循環速度。多年來,學界都以為這種情況只會在運動過程中出現,但近年已有很多研究指即使在運動後,血液循環速度仍然可維持高水平,這是因為體內有一些可與NO降解化合物硝酸鹽(nitrate)互動的細菌,而我們已知硝酸鹽可於唾液腺中被吸收,並可混和唾液排出。

口腔中亦有某些細菌可將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽(nitrite),後者是可增加體內NO的製造。一旦細菌製造的亞硝酸鹽隨同唾液被吞嚥,血液循環系統會將之吸收並轉化成一氧化氮,繼續使血管變闊降低血壓,對中年人的健康來說有一定好處。

然而,根據這個只有23名健康成人的小型研究,如果在跑步機上跑了30分鐘後立即使用含0.2%氯己定(chlorhexidine)的抗菌漱口水,以上的生物機制將會明顯中斷。

該23名男女除了跑步後立即使用抗菌漱口水或薄荷味安慰劑漱口,亦會在30、60、90分鐘重覆漱口,期間以及完成整個實驗後,團隊會測度他們的血壓了解其血管變化。

結果顯示,對照組在跑步後1小時的心臟收縮及泵出血液時血管內壓力收縮壓(systolic blood pressure,俗稱上壓)平均減少值為-5.2mmHg(毫米汞柱,壓力單位),但使用漱口水一組在同一時間點量度的平均減少值僅為-2.0 mmHg,顯示漱口水會使收縮壓的減少值下降60%以上。

在正式監察完結,即跑步後兩個小時,使用漱口水一組的人已再無出現任何運動後低血壓跡象,相反對照組的血壓仍明顯低於實驗之前。因此,團隊在報告明言:「這是首個證據顯示轉化硝酸鹽的口腔細菌活動,是個體在運動後復原期出現急性心血管反應的關鍵機制。」

雖然,是次研究可說是小型實驗,但再一次帶出「並非所有細菌都有害」的訊息,不加思索地使用抗菌產品,有機會影響身體一些重要的生物機制。

問題是:真的有人會在運動後用漱口水漱口嗎?對我而言,跑完街立刻洗澡更要緊。

報告:

Cutler, C., Kiernan, M., Willis, J.R. & et al. (2019). Post-exercise hypotension and skeletal muscle oxygenation is regulated by nitrate-reducing activity of oral bacteria. Free Radical Biology and Medicine Volume 143, p 252-259. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.07.035

