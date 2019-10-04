人性何在？加拿大華人微信約登山　女子受傷同行者即閃　幸終獲救

不少人熱衷行山，但也要量力而為注意安全。加拿大溫哥華日前有5名華人透過微信相約登山，其中27歲女子傷及腳踝阻礙前行，同行者竟因而拋棄她獨留山上。她最終在其他行山者幫助下獲救，救援人員狠批40年搜救經驗中從未見過有關惡行，狂轟拋棄同伴者離開後也沒有報警，完全妄顧女子生命。

受傷的27歲華人女子，遭隊友獨留山上約3小時，幸好天色漸黑之際遇到路過登山客。（North_Shore_Resue fb圖片）

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加拿大電視台「CTV」報道，事發位於溫哥華北部的科里斯姆山（Coliseum Mountain）。一行5名華人經微信相約在周日（9月29日）挑戰這座難度頗高且要花10小時完成的登山路徑。眾人從山頂下山，其間27歲女子漸感疲乏，更不慎傷及腳踝，其後隊中步速較快的3人先行一步，餘下與傷者同行的登山客，也在大約距離出口6公里處留下該名受傷女子，獨自前往停車場。

最後北岸救援隊接報到場，即場為女子檢查，並固定其受傷的腳踝。（North_Shore_Resue fb圖片）

事發3小時後，天色逐漸昏暗，被獨留的女子幸好遇到另一名登山客經過，對方即時協助她離開至有手機訊號的地方及報警，又一直陪伴在她身旁。專責當地山上搜救工作的北岸救援隊（North Shore Rescue）接報到場，受傷女子不諳英語，經簡單交流獲悉對方傷勢不算嚴重，救援人員為女子固定好腳部和護送下山，她翌日自行求醫檢查。

她由救援人員護送下山，由於傷勢並不嚴重，她在事發翌日自行求醫。（North_Shore_Resue fb圖片）

擁有40年救援經驗的救援隊主管麥克莫迪（Allan McMordie）受訪談到事件，他指雖然不時收到登山客分開行動情況，但從未遇過有人拋下同伴且未有求助的個案，「最差的行為便是將某人留在漆黑一片的山上……有甚麼人會做出如此行為？」他又指受傷女子穿着「很糟糕（very poor）」的鞋，「是那種很閃的跑鞋」。

麥克莫迪指和隊員在山下也遇到涉拋下女子的登山客，稱「給他們上了一課」，但認為對方仍未意識到事件的嚴重性，或是願承擔責任。

（加拿大電視台CTV）

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