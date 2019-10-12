辦公室小野與炸死少女家屬和解　頻道停更新1個月後宣佈重新拍片

山東棗莊兩名少女8月尾在家模仿網紅短片自製爆谷，點火時意外釀爆炸，其中14歲少女周哲全身96%的皮膚重度燒傷，最終因感染不治，另一少女則受重傷。被指是模仿對象的網紅「辦公室小野」曾發長文澄清，宣布無限期停止更新頻道，其後又與兩少女的家屬和解，稱會提供「人道主義幫助」。 事隔一個月，「辦公室小野」於微博發布短片，道出事發後的心情，形容過去一個月是「人生當中最難熬的一段時間」，幸獲粉絲支持，思考過後決定「重新出發」，宣布將會再次拍片，「研發一些新形式的內容」。

「辦公室小野」於微博發布短片，道出過去一個月的心情，同時宣布將會再次拍片。（微博截圖）

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爆炸意外發生後，「辦公室小野」上月中透過同事及表哥與死者周哲家屬聯絡，提出願意進行「人道主義幫助」，給予家屬「吃穿不愁」的經濟援助，雙方商討後簽下和解協議，惟未有交代詳細內容及賠償金額。「辦公室小野」的頻道意外後亦停止更新，以「全面整改」內容。

事隔1個月，「辦公室小野」昨於微博上載短片，抒發事件發生以來的感受。她形容過去一個月「經歷了太多太多，是我人生當中最難熬的一段時間」，每天都會面對質疑及指責的聲音，有時會「陷入自我懷疑」，只好關上手機，刻意不看任何訊息，留在家中調整狀態。

兩名內地少女模仿抖音短片以鐵罐及酒精燈自製爆谷，意外釀爆炸導致嚴重燒傷。（梨視頻截圖）

她又指，過去一個月心力交瘁，常常會反省「有沒有繼續做視頻的必要，做視頻的意義在哪」，直言當時才發現「自己的內心沒有我所想的強大」，甚至一度難受得失眠、痛哭。

不過「辦公室小野」說，在這段期間獲得一眾粉絲留言鼓勵及支持，讓她能重新出發，「我想給自己一個機會，我也想堅持的走下去」。她指，起初拍片只是希望分享不一樣的美食短片，只為了「有趣、好玩」，後來幸運得到粉絲喜歡，才決定固定更新短片達3年之久。

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經過這一個月，她沉殿過後決定重新出發，宣布再次為粉絲拍攝影片，「我還是希望自己能夠堅強一點，繼續走下去」，表示將來發布的內容會盡量「保留原來辦公室裡讓人開心、驚喜的部分，但前提要嚴格遵守消防安全再進行操作」，同時也會研發一些新形式的內容，她又指自己會更多參與公益活動，「以做好表率作用」，期望觀眾們一同提醒並給予意見。

（微博）