驚險！男司機拾物致狂撼貨車　原木直插入車廂　奇蹟生還皆因…

駕駛時一時分心隨時釀成大禍！美國佐治亞州（Georgia）日前發生一宗猶如電影《死神來了2》情節的恐怖車禍，一名男子駕駛休旅車（SUV）於公路行駛時，在拾取跌下的咖啡時分心，休旅車猛撞向前方一輛運送木頭的大貨車，數十根長長的原木從貨車斗滑出，直接插穿休旅車擋風玻璃，更幾乎貫穿整部車。理應丟命的司機卻因正在拾物而沒有被木頭插中，奇蹟生還。

貨車車卡內數十條木頭高速滑下，擊碎休旅車的擋風玻璃直插進車內，幾乎貫穿車身，幸司機當時不是坐正於座位上，才奇蹟地保住性命。（fb專頁「Whitfield County Fire」圖片）

這宗「既黑仔又幸運」的車禍發生於本月11日，一名男子駕駛黑色休旅車駛經佐治亞州「克利夫蘭高速公路」（Cleveland Highway），途中為因咖啡意外跌下，他在開車期間彎腰執拾，一時分心下，車頭猛撼前方載滿木頭的大卡車車尾。

猛烈撞擊下，貨車車斗上數十條原木高速滑下，直接插穿休旅車的擋風玻璃，把座位插毁幾乎貫穿車廂，過程猶如電影《死神來了2》中，巨型樹幹從貨車車卡跌出釀成嚴重意外一幕。

惠特菲爾德縣消防部門接報趕到現場，見到休旅車的司機座位被原木擊毁，但男司機卻奇蹟生還，都感到嘖嘖稱奇。原來當時他正彎生拾物，故幸運地沒有被木頭擊中，身體剛好卡在兩根原木之間的縫隙。負責救援行動的消防局局長歐拜仁（Edward O'Brien）直指司機十分幸運，甚至形容「（縫隙）彷彿是為了他的頭創造出來的」。

電影《死神來了2》亦有汽車撞向突然跌了木頭的情節，網民認為跟近日在美國發生的車禍類似。（電影《死神來了2》劇照）

消防員最終要出動鏈鋸砍斷至少30至40條不同粗度的木頭，之後再花了15至20分鐘，動用工具切開車身將男司機救出，他由直升機送院檢查，接受了7小時手術後情況穩定。

消防部門事後於facebook專頁分享意外的相片，可見數十條原木刺入休旅車內，車內空間幾乎都插滿木頭，令人觸目驚心。帖文獲網民瘋傳，不少人都認為司機保住性命非常幸運，不過目前仍未清楚他會否面臨違反交通法例的刑責。

（綜合）