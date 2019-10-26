【殘忍促銷】新加坡餐廳螃蟹當公仔畀客人任夾　網民鬧爆超過份

小動物未能開口反拒，被部份自私的人類虐待亦只能忍受至死。新加坡有間專吃螃蟹的餐廳引起網民熱議，原來他們最近舉辦促銷活動，客人可於店內的特製「夾公仔機」任夾生螃蟹。大批網民即鬧爆餐廳的做法殘忍，負責人事後致歉更暫停活動，後來亦更改了玩法才能平息事件。

新加坡餐廳「螃蟹之家」在上月末舉辦螃蟹促銷活動，他們於店內放置了一部特製的「夾公仔機」，讓客人任夾生螃蟹。（fb專頁「螃蟹之家」圖片）

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該新加坡餐廳「螃蟹之家」在上月末舉辦螃蟹促銷活動，他們於店內放置了一部特製的「夾公仔機」，讓客人任夾生螃蟹。如果客人成功夾中，餐廳會即劏即煮一道新鮮螃蟹料理。

相中可見，一堆螃蟹被繩綁起以防牠們走失，蟹腳、蟹鉗亦被束至動彈不得，然後就放在箱內讓客人夾起。大批網民批評餐廳為了宣傳無所不用其極，指出螃蟹在被煮前更要受到一輪殘忍的虐待，非常可憐。他們更稱：「有必要這樣宣傳嗎」、「我不會再來光顧」、「螃蟹也是生命啊，為何死前還要再受殘害」。

相中可見，一堆螃蟹被繩扎起以防牠們走失，蟹腳、蟹鉗亦被束至動彈不得，然後就放在箱內讓客人夾起。（fb專頁「螃蟹之家」圖片）

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餐廳的行政總裁事後於facebook專頁發出道歉聲明，解釋員工在設計上有考慮對螃蟹的影響，已在機夾加上軟墊，亦指在過程中不會對螃蟹造成傷害。但他續指，因為受到大量負評及關注，決定把活動暫停並作出改善。

直至周五（25日），餐廳fb專頁轉載當地藝人丘俊鑫的相片，可見夾蟹機的箱內不再有生螃蟹，變成餐廳獨賣的即食螃蟹包。網民表示欣賞餐廳勇於認錯又願意改善，「只要你的食物有水準，其實不用宣傳亦會有客人光顧」、「太好了，螃蟹不用受苦」。

（fb專頁「螃蟹之家」）