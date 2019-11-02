店員教買凍水送膠袋　港男買樽裝水一波三折出Po轟政策荒謬

膠袋徵費在港實施10年，部分人早以習慣自備環保袋。近日有市民在facebook發文，分享在便利店買樽裝水的經歷，他在店員教路下換凍水以免費獲得膠袋，但基於法例須自行放常溫水入膠袋，過程迂迴。他遂批評政策原意雖好，但落實時卻無考慮實際需要，以致消費過程荒謬百出。帖文引來網民熱議，稱該情況早已出現，店員只是好意提醒，亦有人認同樓主，認為政策離地和極多灰色地帶。

該港男批評買水過程荒謬，皆因政府落實政策時沒有考慮市民需要。（fb群組「on9仔女同盟會（on9限定）」圖片）

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樓主在fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」發文指，今早到便利店買8支樽裝水回公司，並表示要膠袋，在他準備拿出5毫買膠袋之際，店員着他換一支凍水，稱「如果買凍飲產品，膠袋就毋須收費，所以叫你去換一支凍水，咁我就可以畀一個膠袋你裝埋其他唔凍嘅水」。樓主稱原本因太多人排隊，打算付錢了事；但店員再叫他換水，他遂急急腳照辦，其後店員只將凍水放入膠袋，其餘7支水則要他自己放，「佢話買凍飮產品免費附送膠袋，所以佢只會將支凍水放入膠袋裏面」。

樓主坦言聽過店員解釋後感到「崩潰」，只能硬着頭皮極速將其餘樽裝水放入膠袋並離開。他批評，雖然膠袋徵費是為推動環保的好政策，惟實施時完全忽略市民需要及矯枉過正，才會有如此荒謬的情況出現。

塑膠購物袋收費計劃實施10年。（資料圖片）

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帖文掀起網民討論，有人認為這個情況很早便出現，只是樓主大驚小怪，反問他是否第一次到便利店購物，「（店員）阿姐都係想合法之餘，幫你慳0.5元啫，無問題啊」、「要你自己放啲水入袋好辛苦咩？」。不過，另有網民認為大家都錯重點，稱樓主只是想批評政策落實欠周全，「我曾做超市，經常有客人買一大堆乾貨和一細件濕貨，便要求攞最大的膠袋，之後佢自己入其他乾貨」、「真係好無奈，政府都係咁荒謬」、「政府政策一向就係荒謬，阿姐就好醒，識玩」。